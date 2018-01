Tempesta di vento in Sardegna | tir ribaltato ad Olbia!

Tempesta in Svizzera : forti raffiche di vento - donna uccisa dal crollo di un albero : Una Tempesta sta provocando in queste ore danni e disagi in Svizzera : si registra inoltre una vittima a Riehen, nel cantone di Basilea Campagna. La procura basilese ha reso noto che una donna è stata uccisa da un albero sradicato dal vento . L'articolo Tempesta in Svizzera : forti raffiche di vento , donna uccisa dal crollo di un albero sembra essere il primo su Meteo Web.

Pioggia - neve e vento in Francia : allerta arancione per la Tempesta Ana : Piogge torrenziali, forti raffiche di vento, valanghe, tempeste di neve, mareggiate: in Francia 34 dipartimenti sono in allerta arancione a causa della “tempesta Ana“. Senza elettricità 120.000 case nel sud del Paese: la Loira è la regione più colpita con 90.000 famiglie senza corrente. In Vandea sono previste da Meteo France raffiche di vento fino a 150 km/h sulla costa. Il maltempo si sposterà successivamente nella regione ...