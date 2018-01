: Svelati i segni zodiacali che avranno un 2018 al top - ChiaraBezzo : Svelati i segni zodiacali che avranno un 2018 al top - NuovoUniverso : FYI: SEGRETI SVELATI : i “ SEGNI-PERCORSI “ di PERCEZIONE … - NuovoUniverso : ICYMI: SEGRETI SVELATI : i “ SEGNI-PERCORSI “ di PERCEZIONE … -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Gli astrologi italiani più famosi, analizzando tutti i, ormai hanno rivelato idello zodiaco che vivranno unal top. Ipiù fortunati dell'anno appena iniziato saranno: il Capricorno, lo Scorpione e i Pesci. Saturno è entrato nel segno del Capricorno il primo giorno dell'anno. Saturno è il pianeta che rappresenta il buonsenso per eccellenza; averlo favorevole da inizio anno aiuterà i nati sotto questo segno a raggiungere grandi risultati in ogni campo che desiderano. L'avanzamento, seppur non avverrà velocemente, sarà assicurato. Il senso della responsabilità condurrà i nati sotto questo segno a raggiungere tutte le mete prefissate. Giove sarà favorevole al segno del Capricorno fino al mese di Novembre e rafforzerà il senso d'infallibilità e costanza già determinata dal pianeta Saturno. Anche lo Scorpione vivrà un anno all'insegna dei più grandi successi. ...