Sui sacchetti bio parlano tutti e fanno campagna elettorale

Sacchetti bio a pagamento - la baruffa Sui 3 centesimi nasconde una questione di principio : Davvero i due/tre centesimi a sacchetto biodegradabile per l’ortofrutta offendono così tanto una parte dell’opinione pubblica, che invece non si occupa dei ben più consistenti aumenti di luce, gas, pedaggi che scattano contemporaneamente? Forse è solo una polemica pre-elettorale e non avrà conseguenze pratiche. Cioè non ci saranno conseguenze sulla frequentazione dei supermercati né si moltiplicheranno le richieste di acquistare e ...

Sui social arriva la resistenza contro i sacchetti a pagamento : Roma - Un sacco (bio) di proteste. La prima polemica dell'anno ha lo spessore quasi impalpabile dei sacchetti per l'ortofrutta, quelli parzialmente biodegradabili, che dal primo gennaio sono diventati - come noto - a pagamento.Nei supermercati il prezzo varia tra uno e tre centesimi, ma nonostante Assobioplastiche abbia stimato un costo annuo tra 1,5 e 4,5 euro pro capite, le proteste dei consumatori dilagano. Soprattutto sui social ...

Aumentano luce - gas e pedaggi autostradali : ma la sommossa è Sui 2/3 centesimi dei sacchetti : Da oggi sono in vigore le nuove norme europee grazie alle quali i risparmiatori avranno piena consapevolezza di quanto costa loro realmente investire. Una rivoluzione per la finanza ma in queste ore ...

Ambiente. Renzi Sui sacchetti bio : 'Buon complotto a tutti' : ... vanno creati e coltivati: oppure si pensa davvero che vivremo tutti di sussidi, assistenzialismo e redditi di cittadinanza? Spero che alla fine del 2020 le aziende italiane attive nell'economia ...

La rivolta dei sacchetti della spesa. Solo in Italia si pagano. E gli italiani insorgono - Sui social e non solo : I sacchetti biodegradabili sono prodotti da diverse aziende Italiane che praticamente li hanno inventati e li vendono in tutto il mondo. "Basta polemiche strumentali. Basta fake news sul l'...

