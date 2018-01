Stavolta l’aggiornamento Oreo è ad un passo dal Samsung Galaxy S8 | segnali e tempistiche

: Stavolta l’aggiornamento Oreo è ad un passo dal #SamsungGalaxyS8: segnali e tempistiche - GioPao9 : Stavolta l’aggiornamento Oreo è ad un passo dal #SamsungGalaxyS8: segnali e tempistiche - OptiMagazine : Stavolta l'aggiornamento Oreo è ad un passo dal #SamsungGalaxyS8: segnali e tempistiche -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Stanno crescendo a dismisura gli indizi che ci inducono a pensare che l'aggiornamento del sistema operativo Androidsia davvero ad undalS8. Dopo avervi parlato dell'ennesima beta ottimizzata sul top di gamma 2017, a conti fatti l'ultima dello scorso anno solare, oggi 4 gennaio emerge in Rete un altro segnale che aumenta l'ottimismo da parte del pubblico. Se sperate di toccare con mano il pacchetto software a strettissimo giro, infatti, prestate grande attenzione a quello che sto per riportarvi.Il passaggio ufficiale al firmware XXU1C, pur non potendo essere ancora considerato come definitivo, segna la transizione dai pacchetti software beta a quelli finali. La storia recente del colosso coreano ci insegna che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, sia proprio questa la strada percorsa per avviare la distribuzione di un aggiornamento di un certo peso. Per ...