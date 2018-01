Stadio di Tor di Valle | è deciso | si fa il Ponte di Traiano Costerà 100 milioni

Calcio : la presenza di spettatori allo Stadio in Serie A aumentata del 10% rispetto all’anno scorso : Tra le tante note stonate del nostro Calcio, alcuni numeri che fanno sorridere ed invitano all’ottimismo ci sono. Ci riferiamo all‘incremento degli spettatori negli stadi nel campionato di Serie A corrente. Secondo un’analisi statistica condotta dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18esima giornata, la media spettatori è stata di 24.445, con una crescita del 10.1% rispetto al dato finale dello scorso ...

Serie A - i tifosi tornano allo Stadio - sono il 10% in più : Serie A, i tifosi tornano allo stadio, sono il 10% in più Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Aumentano le presenze negli stadi della Serie A. Al termine della 18° giornata la media degli spettatori nella massima Serie (24.445) registra un incremento del 10,1% rispetto al dato finale dello scorso campionato (22.217). Si tratta del miglior dato ...

Serie A - +10% spettatori allo Stadio : guidano le milanesi - Juve da record in trasferta : Aumentano i tifosi allo stadio in Serie A: dopo 18 giornate media spettatori in crescita del 10% rispetto al 2016/17. L'articolo Serie A, +10% spettatori allo stadio: guidano le milanesi, Juve da record in trasferta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Stadio di Tor di Valle - ecco tutti i paletti primi ricorsi sugli espropri : Le condizioni per costruire il nuovo stadio a Tor di Valle, con annesso 'Ecomostro' di uffici, alberghi e negozi, ora sono nero su bianco: la bozza del verbale della conferenza dei servizi che, a ...

Torino - importante trattativa : si lavora per uno sponsor dello Stadio - la situazione : sponsor Torino – Il Torino è concentrato sul campionato ma tengono banco anche le questioni fuori dal campo. In arrivo un importante sponsor, secondo quanto riporta ‘Milano Finanza’ discorso tra il club granata e Segafredo per una possibile nuova partnership ad ampio raggio, l’intenzione è quella di sponsorizzare lo stadio, ancora da valutare i dettagli perchè difficilmente la piazza granata accetterebbe di veder ...

Lino Meroni - morto allo Stadio lo storico tifoso del Como : Como La tifoseria del Como calcio dice addio a Lino Meroni, storico tifoso, morto mentre stava assistendo a una partita della sua squadra del cuore domenica 17 dicembre. Conosciutissimo nell'ambiente ...

Dramma allo Stadio - muore "storico" tifoso : aveva 94 anni : La tifoseria comasca dice addio a Lino Meroni, storico tifoso del Calcio Como, morto mentre stava assistendo a una partita della sua squadra del cuore domenica 17 dicembre. Conosciutissimo nell'ambiente della tifoseria...

Inter-Udinese - Thohir torna allo Stadio ed i nerazzurri vanno ko : il web si scatena [FOTO] : 1/11 ...

Lazio-Torino : che Var-gogna allo Stadio Olimpico : Var-gogna all'Olimpico. E' la classe arbitrale a finire sul banco degli imputati: 'Ormai gli errori contro di noi sono un'abitudine, col Torino si è perpetrato un grosso scandalo. Ora basta, non ci ...

Roma - Stadio di Tor di Valle - ultima grana : 'Servono strade a 8 corsie' : Per l'Ostiense-Via del Mare servirebbero addirittura otto corsie, quattro da un lato e quattro dall'altro. Per evitare che il traffico nel quadrante sud-ovest di Roma impazzisca definitivamente con la ...

Lazio - Inzaghi : 'Un impianto di proprietà? Vorrei essere il primo allenatore nel nuovo Stadio' : Ultimo match di Europa League per la Lazio. La qualificazione ai sedicesimi è in tasca da settimana. I biancocelesti sono primi nel Girone K e domani sera (ore 21:05) affronteranno lo Zulte Waregem in ...

Tor di Valle - sì allo Stadio della Roma se c'è una rete di trasporti : Ora il via libera c'è, seppur con diverse «prescrizioni» legate ai trasporti. E cioè il principale nodo - ma non l'unico - del futuro stadio della Roma a Tor di...

Roma - il d.g. Baldissoni : "Ieri giornata storica. Nuovo Stadio? Pronto nel 2020" : Il giorno dopo quella che tutti, a Trigoria e Boston, definiscono una "serata storica", il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ammette: "Serate come quella di ieri devono diventare la ...

Sì allo Stadio di Tor di Valle - quali ostacoli restano? : Il parere degli esperti sulle principali criticità del progetto dello Stadio di Tor di Valle: dai collegamenti stradali ai mezzi pubblici. PONTE DEI CONGRESSI L'iter del Ponte dei Congressi, ...