Speed skating | Europei Kolomna 2018 | un test per Pyeongchang | l’Italia vuol rispondere

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Francesca Lollobrigida vuole il trono continentale nella mass start : Da domani si comincia. L’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Quest’anno, a differenza dell’edizione 2017 di Heerenveen, il format sarà diverso. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Kramer guida lo squadrone olandese - Giovannini - Tumolero ed il team pursuit possono far sognare! : Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di Speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica. Un format diverso dal solito quello che attende i pattinatori: sarà ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Ireen Wust e Martina Sablikova le stelle - Francesca Lollobrigida vuol far sua la mass start : Sarà Kolomna (Russia) ad ospitare gli Europei di Speed Skating dal 5 al 7 gennaio 2018, vero e proprio test in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018). Una rassegna, dunque, di grande interesse proprio per verificare la condizione degli skater più forti del Vecchio Continente che interpreteranno quest’evento come una tappa di passaggio in vista del darsi su ghiaccio sudcoreano. Quest’anno, a differenza ...

Speed skating - Europei 2018 : Italia mai così ambiziosa! Giovannini - Tumolero e Lollobrigida possono sognare il podio! : Ormai ci siamo. Dal 5 al 7 gennaio l’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Una manifestazione che avrà un format diverso dal solito. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Europei 2018 : Italia mai così ambiziosa! Giovannini - Tumolero e Lollobrigida possono sognare il podio! : Ormai ci siamo. Dal 5 al 7 gennaio l’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Una manifestazione che avrà un format diverso dal solito. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello Speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. ...

Speed skating - Europei 2018 : il regolamento. Si assegnano i titoli su singole distanze : Sarà Kolomna (Russia) ad ospitare gli Europei di Speed skating dal 5 al 7 gennaio 2018, vero e proprio test in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018). Una rassegna, dunque, di grande interesse proprio per verificare la condizione degli skater più forti del Vecchio Continente che interpreteranno quest’evento come una tappa di passaggio in vista del darsi su ghiaccio sudcoreano. Quest’anno, a differenza ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da questo punto di vista la squadra italia guidata da Maurizio Marchetto si aspetta risultati importanti dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. La crescita di Andrea Giovannini, ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di Speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica. Da questo punto di vista la squadra italia guidata da ...

Speed skating - Mondiali Amsterdam 2018 : il calendario completo e le date. Il programma della rassegna iridata in Olanda : I Mondiali allround di Speed skating si disputeranno quest’anno ad Amsterdam, in Olanda, dal 9 all’11 marzo. Nel primo giorno di gare scenderanno in pista le donne, con le prove sui 500 e sui 3000 metri. Sabato sarà il giorno con il maggior numero di competizioni: le donne termineranno le proprie fatiche con le prove sui 1500 e sui 5000 metri, mentre gli uomini inizieranno con le sfide sui 500 e sui 5000 metri. Domenica gran chiusura ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : il calendario completo e le date. Il programma della rassegna continentale : Il primo fine settimana del 2018 vedrà andare in scena gli Europei di Speed skating: a Kolomna (Russia) si assegneranno quattro titoli al venerdì, altrettanti al sabato e sei la domenica. Il 5 gennaio, dopo la Cerimonia d’apertura, spazio a 500 e 1500 metri sia maschili che femminili. Nel giorno dell’Epifania toccherà ai 1000 metri sia maschili che femminili, nonché dei 3000 metri femminili e dei 5000 metri maschili. Il 7 gennaio ...

Speed skating - sono 16 le card olimpiche per l’Italia a Pyeongchang 2018 : L’International Skating Union ha assegnato le carte olimpiche dello Speed Skating a tutte le Nazioni per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: all’Italia sono toccate 16 card, delle quali 11 in campo maschile e 5 in campo femminile, su un totale di 100 uomini ed 80 donne che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi. Ogni Paese può schierare fino a 10 uomini e 10 donne, massimo tre atleti su ogni distanza (che scendono a due ...

Speed skating - weekend da incorniciare per gli azzurri a Salt Lake City tra record e pass olimpici : Miglior fine settimana per lo Speed Skating italiano non poteva esserci a Salt Lake City, sede dell’ultima prova di Coppa del Mondo valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. Gli azzurri si sono ben comportati, certificando diverse qualificazioni alla rassegna a cinque cerchi, impreziosite da un record italiano. Il record caduto è quello del team pursuit maschile: Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Riccardo Bugari hanno fermato il ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2017-2018 : Tumolero sfiora il podio a Salt Lake City! Vittorie di Kodaira - Yuskov - Bloemen : A Salt Lake City (USA) si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed skating, ultimo evento dell’anno solare prima di rilanciarsi verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima giornata si sono assegnati quattro titoli. 5000 METRI (maschile): Nicola Tumolero ha sfiorato il terzo posto! L’azzurro, con il tempo di 6:07.50, è arrivato quarto a soli 19 centesimi dal tedesco Moritz ...