Speed skating - Europei Kolomna 2018 – Andrea Giovannini : “Punto al podio nei 5000 metri e nel team pursuit mentre sulla mass start…” : IN ESCLUSIVA – Dal 5 al 7 gennaio Kolomna (Russia) sarà la capitale europea dello Speed skating, prova generale di quel che saranno i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio. Una rassegna continentale dalle tante attese anche per l’Italia di Maurizio Marchetto, cresciuta in maniera esponenziale quest’anno, come testimoniano i brillanti risultati degli skater del Bel Paese in Coppa ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Sven Kramer ed Ireen Wust assenti! L’Italia può sorridere : Da domani si inizia a fare sul serio. Si preannuncia un weekend di grande interesse per lo Speed skating internazionale con gli Europei di scena a Kolomna (Russia). Una tre giorni dal forte sapore a Cinque Cerchi per la distanza che ci separa dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), tra poco più di un mese. Un test olimpico probante in cui tutti gli atleti più forti del Vecchio Continente si esibiranno per verificare la loro ...

Speed skating - Europei 2018 – I convocati dell’Italia. 4 punte per puntare alle medaglie : Maurizio Marchetto, CT della Nazionale Italiana di Speed skating, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno a Kolomna (Russia) dal 5 al 7 gennaio. Questi gli azzurri che saranno protagonisti nella massima rassegna continentale. Andrea Giovannini Mirko Giacomo Nenzi Nicola Tumolero Davide Ghiotto Riccardo Bugari Michele Malfatti Gloria Malfatti Francesca Bettrone Yvonne Daldossi Francesca ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : un test per Pyeongchang - l’Italia vuol rispondere presente : Da domani si inizia a fare sul serio. Si preannuncia un weekend di grande interesse per lo Speed skating internazionale con gli Europei di scena a Kolomna (Russia). Una tre giorni dal forte sapore a Cinque Cerchi per la distanza che ci separa dalle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), tra poco più di un mese. Un test olimpico probante in cui tutti gli atleti più forti del Vecchio Continente si esibiranno per verificare la loro ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Francesca Lollobrigida vuole il trono continentale nella mass start : Da domani si comincia. L’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Quest’anno, a differenza dell’edizione 2017 di Heerenveen, il format sarà diverso. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Kramer guida lo squadrone olandese - Giovannini - Tumolero ed il team pursuit possono far sognare! : Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di Speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica. Un format diverso dal solito quello che attende i pattinatori: sarà ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : Ireen Wust e Martina Sablikova le stelle - Francesca Lollobrigida vuol far sua la mass start : Sarà Kolomna (Russia) ad ospitare gli Europei di Speed Skating dal 5 al 7 gennaio 2018, vero e proprio test in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018). Una rassegna, dunque, di grande interesse proprio per verificare la condizione degli skater più forti del Vecchio Continente che interpreteranno quest’evento come una tappa di passaggio in vista del darsi su ghiaccio sudcoreano. Quest’anno, a differenza ...

Speed skating - Europei 2018 : Italia mai così ambiziosa! Giovannini - Tumolero e Lollobrigida possono sognare il podio! : Ormai ci siamo. Dal 5 al 7 gennaio l’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Una manifestazione che avrà un format diverso dal solito. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Europei 2018 : Italia mai così ambiziosa! Giovannini - Tumolero e Lollobrigida possono sognare il podio! : Ormai ci siamo. Dal 5 al 7 gennaio l’ovale ghiacciato di Kolomna (Russia) sarà teatro di grandi sfide per gli atleti dello Speed skating internazionale. Nel Paese dell’Est si disputeranno infatti i Campionati Europei, vero e proprio antipasto prima della rassegna a Cinque Cerchi di Pyeongchang (Corea del Sud), in programma dal 9 al 25 febbraio. Una manifestazione che avrà un format diverso dal solito. Come infatti prevede il ...

Speed skating - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello Speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. ...

Speed skating - Europei 2018 : il regolamento. Si assegnano i titoli su singole distanze : Sarà Kolomna (Russia) ad ospitare gli Europei di Speed skating dal 5 al 7 gennaio 2018, vero e proprio test in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018). Una rassegna, dunque, di grande interesse proprio per verificare la condizione degli skater più forti del Vecchio Continente che interpreteranno quest’evento come una tappa di passaggio in vista del darsi su ghiaccio sudcoreano. Quest’anno, a differenza ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da questo punto di vista la squadra italia guidata da Maurizio Marchetto si aspetta risultati importanti dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. La crescita di Andrea Giovannini, ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di Speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica. Da questo punto di vista la squadra italia guidata da ...

Speed skating - Mondiali Amsterdam 2018 : il calendario completo e le date. Il programma della rassegna iridata in Olanda : I Mondiali allround di Speed skating si disputeranno quest’anno ad Amsterdam, in Olanda, dal 9 all’11 marzo. Nel primo giorno di gare scenderanno in pista le donne, con le prove sui 500 e sui 3000 metri. Sabato sarà il giorno con il maggior numero di competizioni: le donne termineranno le proprie fatiche con le prove sui 1500 e sui 5000 metri, mentre gli uomini inizieranno con le sfide sui 500 e sui 5000 metri. Domenica gran chiusura ...