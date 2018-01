Sono bombe di gas nel rimorchio Basta un attimo per rischiare la vita

Gli Inzaghi fanno faville : Lazio e Venezia posSono sognare grazie ai loro “bomber” : La favola della famiglia Inzaghi prosegue. Dapprima in campo, adesso in panchina, Simone e Pippo continuano a sorprendere. Parlando di attaccanti non si può non ammettere che SuperPippo aveva qualcosa in più, sopratutto in termini di Palmares. In panchina invece per adesso è stato Simone a mettersi maggiormente in luce, disputando un buon campionato l’anno scorso con la Lazio e continuando a crescere in questa stagione alla guida del club ...