Siviglia | esordio ok per Montella | successo in trasferta per l’ex Milan

Inizia in modo positivo l'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia, vittoria in trasferta nella gara di Coppa del Re sul campo del Cadice. Gara senza problemi per l'Aeroplanino, vantaggio con Nolito su assist dell'ex Inter Banega. Il raddoppio arriva al 23′ con Jesus Navas, servito dall'ex Palermo Kjaer. Nella ripresa la squadra di Vincenzo Montella controlla bene, pass ottenuto per i quarti di finale della competizione.