Siria | attacco alla base di Khmeimim | uccisi due soldati russi

Difese aeree Siriane respingono attacco missilistico Israele - : "La difesa aerea siriana ha abbattuto tre missili su sei lanciati da Israele contro il Centro di ricerca scientifica nelle periferie di Damasco" ha dichiarato la fonte all'agenzia. Anche il due ...

L'obiettivo dell'attacco israeliano in Siria alla base militare dell'Iran - : Secondo il giornale, l'aviazione israeliana ha lanciato cinque missili, dopo l'attacco sono state registrate forti esplosioni. In precedenza, media statali Siriani hanno riferito che la Difesa aerea ...

Almeno 53 civili sono stati uccisi ieri in un attacco aereo russo nella Siria orientale : L’Osservatorio Siriano per i diritti umani (SOHR), organizzazione non governativa filo-ribelli con sede a Londra, ha detto che Almeno 53 civili sono stati uccisi in diversi attacchi aerei russi compiuti ieri mattina nell’area di al Shafah, una cittadina della Siria The post Almeno 53 civili sono stati uccisi ieri in un attacco aereo russo nella Siria orientale appeared first on Il Post.

Siria - contrattacco dell’Isis : gli islamisti riconquistano la città di confine Al-Bukamal : Con una controffensiva a sorpresa l’Isis ha riconquistato oltre la metà della cittadina di Al-Bukamal, al confine fra Siria e Iraq, che l’esercito Siriano e le milizie sciite avevano liberato in un’operazione congiunta tre giorni fa. Fonti locali raccolte dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, vicino all’opposizione, confermano che almeno “...

Siria - lOnu : "Assad è responsabile dellattacco con il gas Sarin a Khan Sheikhoun" : L'Onu ritiene il governo Siriano di Bashar al Assad responsabile dell' attacco con il gas Sarin compiuto ad aprile a Khan Sheikhoun, che ha ucciso oltre 90 persone. Lo ha stabilito un'inchiesta ...

Siria - il rapporto ONU accusa il regime di Damasco : "Assad responsabile dell'attacco con gas Sarin" : Nell'attacco del 4 aprile scorso a Khan Sheikhoun persero la vita 87 persone. Damasco ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento ma le prove in mano agli inquirenti sembrano indicare la presenza dell'aviazione militare Siriana nella zona al momento dell'attacco

Un nuovo attacco di Israele contro l'artiglieria Siriana : Questa volta nel mirino di Israele c'erano tre cannoni d'artiglieria siriani, colpiti in risposta a colpi vaganti che erano caduti sulle alture del Golan. Tel Aviv è tornata a colpire l'esercito di Damasco e se pure l'esercito ha ammesso che quei razzi non erano un attacco, ma un effetto secondario non voluto della guerra in atto, nondimeno ha detto che una risposta era necessaria.I razzi finiti in territorio israeliano sono ...