Sinisa Mihajlovic esonerato dopo il derby perso | il Torino pensa a Mazzarri

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Sinisa Mihajlovic provoca la Juventus : Sinisa Mihajlovic scalda l'ambiente in vista del derby di Coppa Italia. I quarti di finale contro la Juventus all'Allianz Stadium vedranno un Torino a caccia dell'impresa con i granata che recuperano ...

Torino - Sinisa Mihajlovic punzecchia Ljajic : In occasione di Torino-Atalanta di sabato ha parlato in conferenza stampa l'allenatore granata Sinisa Mihajlovic: "Dobbiamo ritrovare lo spirito Toro e tornare a comandare in casa nostra". Il tecnico ...

