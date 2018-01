: Sessions: no a legalizzazione marijuana - NotizieIN : Sessions: no a legalizzazione marijuana - RealTimeNews__ : RT @TgLa7: ++ #Usa: Il ministro della Giustizia Jeff #Sessions annuncia guerra legalizzazione #marijuana ++ Fine politica era #Obama in St… - medicojunghiano : RT @TgLa7: ++ #Usa: Il ministro della Giustizia Jeff #Sessions annuncia guerra legalizzazione #marijuana ++ Fine politica era #Obama in St… - Fischio1987 : RT @TgLa7: ++ #Usa: Il ministro della Giustizia Jeff #Sessions annuncia guerra legalizzazione #marijuana ++ Fine politica era #Obama in St… - YolBump : RT @TgLa7: ++ #Usa: Il ministro della Giustizia Jeff #Sessions annuncia guerra legalizzazione #marijuana ++ Fine politica era #Obama in St… -

I titoli di aziende il cui business è legato allastanno soffrendo a Wall Street. A pesare è la notizia secondo cui l'amministrazione Trump si prepara a smantellare un altro pezzo dell'eredità liberal di Obama. In pratica, il segretario alla Giustizia Jeffeliminerà la policy introdotta nel 2013 in base a cui il dipartimento stesso non si intrometteva su come gli Stati normavano l'uso della.(Di giovedì 4 gennaio 2018)