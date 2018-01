: Servizi, indice Pmi in forte espansione - NotizieIN : Servizi, indice Pmi in forte espansione - anna13031944 : Usa, indice Pmi servizi meglio delle attese ma in calo - streethawk70 : RT @MilanoFinanza: Gran Bretagna, l'indice Pmi servizi sale a 54,2 a dicembre - 24WallStreet : Usa: 53,7 punti indice servizi Pmi (stima finale) in dicembre -

Continua ad espandersi a dicembre l'attività del settore. L'Ihs Markit Pmi si è infatti attestato a 55,4, in aumento rispetto al 54,7 di novembre. Il valore del terziario si attesta su un livello "record da luglio scorso" e prolunga "a 19 i mesi consecutivi in cui si registra una crescita", si legge nella nota di Markit. In crescita anche l'Pmi composto, manifattura più: a 56,5 punti dai 56 di novembre.(Di giovedì 4 gennaio 2018)