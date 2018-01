Serie A | ecco il bando per i diritti televisivi 2018-2021

Il tempo effettivo in Serie A : ecco quanto giocano davvero le squadre : Quanti minuti giocano davvero le squadre in Serie A? Oggi la nostra analisi si sofferma sul minutaggio dei team. L'articolo Il tempo effettivo in Serie A: ecco quanto giocano davvero le squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C mercato : sogno Arrighini - tra Strambelli e Bellomo - ecco la scelta : Oggi, 4 gennaio, si è aperta la seconda giornata del calciomercato invernale con tante operazioni che sono in dirittura d'arrivo. Nella giornata di ieri sono state annunciate le rescissioni contrattuali di Sorrentino dalla Sambenedettese e di Bussi dal Mestre. Il Padova sogna Arrighini Il Padova ha acquistato dalla Cremonese il terzino Simone Salviato, ma in cima ai desideri dei patavini c'è Andrea Arrighini, attaccante del Cittadella. La ...

Serie A - ecco il valzer delle punte : Inglese-Napoli - salta l'affare? : Cercasi disperatamente attaccanti. È questo il problema di mezza Serie A, che nel mercato di gennaio punta ad ampliare la propria batteria di centravanti. E - dopo l'infortunio di Milik - di un ...

Quando l'ammiraglia ha la vocazione sportiva Ecco Bmw Serie 6 GT : Poiché la Serie 6 Gran Turismo vanta le qualità di comfort, sempre e comunque, che fanno parte della tradizione Bmw, ricorrere alla funzionalità Sport si è rivelato sempre un piacere nel corso della ...

L'inchiesta "C'è una squadra di Serie A in mano alla 'Ndrangheta". Ecco le carte dell'accusa choc : Si legge nel dossier mafia-calcio della commissione Antimafia: "Per quel che riguarda il Crotone calcio, nonostante la procura distrettuale di Catanzaro abbia recentemente proposto l'applicazione di ...

Serie A - campioni di oggi : 'Ecco come siamo diventati calciatori' : 1 di 7 Successiva ROMA - 'Da dove sono partiti i nostri beniamini? come hanno trascorso la loro infanzia e la loro giovinezza?'. Quante volte ci siamo posti queste domande, noi amanti del calcio. La ...

Juve - nuova avventura in Serie A per Orsolini : ecco dove : Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante ex Ascoli ha diverse richieste in Serie A. LA più importante arriva dal Bologna , che ha bisogno di sostituire l'infortunato Di Francesco . La Juve ...

Serie C : classifica spettatori - ecco le regine del girone di andata Video : Archiviato da alcuni giorni il girone di andata del #campionato di #Serie C, è tempo di consuntivi per quanto riguarda i dati relativi alla media degli spettatori nei tre gironi. Molte conferme, qualche novita' tra le prime squadre classificate rispetto alle previsioni iniziali ed al blasone dei singoli club. Nel girone A, si conferma al primo posto il Pisa con un media di 6872 spettatori, to dal Livorno, dominatore assoluto del girone con 5379, ...

Serie A - la classifica “senza Var” : ecco come varierebbe in vetta… : Il Var è una vera e propria innovazione introdotta quest’anno nel nostro calcio. Al di là di sparute polemiche arrivate sopratutto da casa Lazio, la tecnologia applicata al calcio non può che far bene al nostro amato sport. Toglie di mezzo molti dubbi in merito a situazioni scabrose e ricordiamo che è attivo solo da pochi mesi, pian piano verrà perfezionato riducendo ancor di più gli errori arbitrali. Vediamo però come sarebbe stata ...

GOMORRA 4 LA Serie / Anticipazioni quarta stagione : ecco quale saranno le location : Le Anticipazioni di GOMORRA 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:12:00 GMT)

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol livescore : a Padova ecco il big match! (20^ giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate, diretta gol e livescore: le partite di venerdì (20a giornata). Torna il terzo campionato di calcio italiano per importanza: ecco le sfide(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:20:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2017-2018 : Pro Recco-Posillipo 9-5. Liguri sempre a punteggio pieno : La Pro Recco impiega due quarti a sbrigare la pratica Posillipo nell’anticipo dell’ultima giornata dell’anno solare 2017, la decima della Serie A1 di Pallanuoto maschile: finisce 9-5 per i Liguri, ma metà gara il punteggio era di 7-2. Nelle ultime due frazioni di gioco la porta dei Campioni d’Italia è stata difesa da Massaro, che ha preso il posto di Tempesti. Nel primo quarto la resistenza ospite dura cinque minuti, nel ...