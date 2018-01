Serie A | 8 cambi in panchina in metà stagione | uno stillicidio!

Serie A - Sassuolo e Udinese - la svolta è il cambio in panchina : A volta cambiare è un bene. Pure quando si tratta di una panchina di un club di Serie A, pure quando siamo a campionato inoltrato e quindi in situazioni molto delicate, che possono esplodere da un ...

La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? : La testa della classifica è ancora apertissima, e dopo stasera le cose potrebbero farsi ancora più interessanti The post La Serie A cambierà ancora dopo Juventus-Roma? appeared first on Il Post.

Serie B : cambia arbitro Spezia-Avellino : ROMA, 20 DIC - cambia l'arbitro di Spezia-Avellino. La Federcalcio ha comunicato che l'incontro, valido per la 20/a giornata del campionato di Serie B (in programma domani alle 20:30) non sarà diretta ...

Serie C - Gravina : 'Ecco come cambierò le regole' Video : Oggi, 18 dicembre, si è tenuta una riunione presso la sede della Lega Pro a Firenze, ed al termine dei lavori il presidente Gabriele #Gravina ha concesso un'intervista alla redazione di TuttoC.com. Il presidente, in primis, ha voluto tracciare un bilancio molto positivo del girone di andata di Serie C [Video] che si è appena concluso. Ha ammesso l'esistenza di problemi strutturali e fisiologici che i vertici federali cercano di risolvere, alla ...

Serie A - cambiare allenatore fa bene : tutti volano - tranne Gattuso : cambiare l'allenatore in corsa. Spesso si rivela un danno, ma raramente come in questa stagione i tecnici arrivati in corso d'opera hanno cambiato la stagione di squadre che stavano crollando. Una ...

Bmw Serie 6 Gran Turismo - cambia il nome e cresce il comfort : Offerta in Italia con quattro livelli di allestimento (Business, Sport, Luxury e M Sport), cambio automatico Steptronic a 8 rapporti di Serie, trazione posteriore o integrale, al lancio la Serie 6 ...

FOTO Volley femminile - Serie A1 – Leo Lo Bianco torna a giocare ma usa il mancino! Cambio di braccio per il fenomeno : Leo Lo Bianco è tornata a giocare da titolare dopo un inizio di stagione travagliato a causa di problemi alla spalla destra. L’eterna palleggiatrice ha guidato Casalmaggiore nel derby contro Busto Arsizio, perso soltanto al tie-break, ma lo ha fatto con il braccio sinistro che non è proprio il suo: con il mancino ha battuto e ha attaccato, segno che davvero non molla mai e che la voglia di giocare è tantissima, ma anche sinonimo di uno ...

Grasso : "Possiamo cambiare questo Paese con umiltà e Serietà" : "Fare politica è un onore - ha spiegato -, non una vergogna. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la sfida: battersi perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali".

Playout Serie C - ecco come cambia il regolamento delle retrocessioni dopo l’esclusione del Modena : Playout Serie C – L’esclusione del Modena ha comportato una modifica regolamentare dal punto di vista dei Playout nel Girone B, con una sola retrocessione a fine anno. Di seguito il nuovo regolamento redatto dalla FIGC: I) CRITERI DI RETROCESSIONE In via transitoria, nella stagione sportiva 2017/2018, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C e della diversa composizione numerica dei gironi scaturita ...

Serie C - è sempre più caos : piovono penalizzazioni e due club cambiano proprietà Video : Oltre al calcio giocato, tra una giornata e l'altra, il #campionato di #Serie C deve purtroppo registrare notizie che riguardano, spesso, gli aspetti di natura disciplinare da parte delle istituzioni federali, a carico dei club. Intanto, il Modena che, in base alle risultanze della CO.VI.SO.C., dovra' scontare nel prossimo campionato di competenza, organizzato dalla Figc, 5 punti in meno in classifica. Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ...

Serie C - è sempre più caos : piovono penalizzazioni e due club cambiano proprietà : Oltre al calcio giocato, tra una giornata e l'altra, il campionato di Serie C deve purtroppo registrare notizie che riguardano, spesso, gli aspetti di natura disciplinare da parte delle istituzioni federali, a carico dei club. Intanto, il Modena che, in base alle risultanze della CO.VI.SO.C., dovrà scontare nel prossimo campionato di competenza, organizzato dalla Figc, 5 punti in meno in classifica. Inoltre, il Tribunale Federale Nazionale ...

Serie C Girone C - pesanti penalizzazioni : ecco come cambia la classifica : Serie C Girone C, pesanti penalizzazioni: ecco come cambia la classifica – Nelle ultime ore importanti novità sul campionato di Serie C Girone C, tante penalizzazioni che cambiano la classifica soprattutto per la zona salvezza. 3 punti di penalizzazione in classifica per l’Akragas, 2 per l’Arezzo, 1 punto per Santarcangelo, Matera e Fidelis Andria. Inibizioni anche per i rispettivi dirigenti. Serie C Girone C, pesanti penalizzazioni: ecco ...

Malagò svela le decisioni del Coni : “non posso commissariare la Figc! Cosa accadrà adesso? La Serie A può cambiare il calcio” : Il presidente del Coni Malagò ha parlato oggi dopo la giunta del Coni, svelando quanto stabilito in merito al commissariamento della Figc che non avverrà dopo le dimissioni di Tavecchio: “Oggi questa giunta del Coni era tesa ad affrontare i problemi dell’Italia del Calcio dopo quanto accaduto. Tutti i membri di giunta hanno espresso la propria opinione con un importante pioggia di opinioni personali dopo la mia narrazione dei fatti. ...

Si spacca la Lega di Serie A giallo sul cambio ordine del giorno assemblea lunedì : A tutto questo è arrivata ancora più ingarbugliata la risposta del mondo della Lega di serie A ancora una volta più divisa che mai.