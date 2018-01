Seduta record per Fca in Piazza Affari | il titolo chiude al suo massimo storico

Filippo Piccone - il deputato recordman di assenze si dimette nell’ultima Seduta prima dello scioglimento : “Motivi personali” : Vanta il poco invidiabile record dell’86 per cento di assenze in Parlamento. Peggio di lui hanno fatto solo gli ex colleghi di partito Antonio Angelucci e Marco Martinelli. Questa legislatura lo ricorderà per un memorabile intervento da statista del 23 ottobre 2013, quando prese la parola alle 23.31 per comunicare alla presidente di turno Marina Sereni: “Sto andando a dormire perché mi sono stancato di sentire le vostre ...