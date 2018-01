Scuola | ministra Fedeli | ecco il giudizio sulla sentenza Plenaria diplomati magistrali

Contratto Scuola 2018 ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

"Studio Business administration e intanto tengo in ordine una Scuola" : Potrei insegnare diritto e economia'. Conosce altri studenti che lavorano come lei? 'Sì, anche nella mia scuola ci sono altri studenti-bidelli, sono iscritti a vari corsi, anche del Politecnico. Come ...

“Studio Business administration e intanto tengo in ordine una Scuola” : Il dottor Sebastiano Emmolo, laurea triennale in Economia presa a Enna, 25 anni, sta studiando per la magistrale in Business administration a Torino. Finirà a marzo, nel frattempo da un mese fa il bidello. Alle graduatorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario aveva pensato già nel 2014, quando dottore non era ancora. In ottobre ha rip...

Scuola-lavoro - Fedeli vs studenti. Irruzione durante la cerimonia - ma la ministra non ci sta e tiene botta : Il ministro dell’istruzione Valeria Fedeli, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Bicocca a Milano, ha avuto un accesso confronto con alcuni studenti che hanno fatto Irruzione in aula per manifestare il loro dissenso in merito all’alternanza Scuola-lavoro L'articolo Scuola-lavoro, Fedeli vs studenti. Irruzione durante la cerimonia, ma la ministra non ci sta e tiene botta ...

Scuola - compiti a casa : ecco il giudizio della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, è stata intervistata dall’Agenzia Dire, a margine della quarta giornata delle Olimpiadi di Debate, conclusasi presso la Biblioteca del Senato della Repubblica con la premiazione delle squadre vincitrici provenienti da tutta Italia. La numero uno del Miur è stata interpellata a proposito dell’annosa questione riguardante i compiti a casa: in particolar modo si è fatto riferimento ...

La ministra Fedeli : 'I genitori devono rispettare la legge - andate a prendere i vostri figli a Scuola' - Ultime Notizie Flash : La ministra Fedeli ha parlato, a Tagadà, della battaglia nata tra i presidi delle scuole medie, che riguarda il percorso scuola-casa dei minori di 14 anni

A Scuola da soli o accompagnati? Cosa dice la legge - come la pensa la ministra - cosa fanno i presidi : Una sentenza della Cassazione, che ha condannato presidi e docente di una scuola per abbandono di minore, fa tornare di attualità il tema dell'accompagnamento a scuola dei ragazzini della scuola media

La ministra : «Genitori - rassegnatevi : dovete andare a prendere i figli a Scuola» : I genitori (e anche i ragazzi) si rassegnino: i ragazzi delle medie devono essere riaccompagnati a casa da un adulto, fino al compimento del quattordicesimo anno. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione che condannava scuola e Miur per la morte di uno studente finito sotto lo scuolabus 15 anni fa. E lo ha ribadito la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli con un intervento a Tagadà: «Anche i genitori devono essere consapevoli che questa è ...

Sanità - Regione Lazio : accordo per la somministrazione di farmaci a Scuola : Un protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico regionale per la somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico. Questo l’oggetto di un accordo che la Regione Lazio firmera’ con l’Ufficio Scolastico Regionale nei prossimi giorni con l’obiettivo di definire criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilita’ connessi alla necessita’ della somministrazione agli ...

Scuola - ministra Valeria Fedeli : ‘Ecco le novità sfidanti e gli importanti cambiamenti’ : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha risposto ieri alla Camera dei Deputati ad un’interrogazione presentata da alcuni deputati di Fratelli D’Italia-Alleanza Nazionale in merito all’uso dei cellulari e dei tablet in classe. La numero uno del Miur ha dichiarato come occorra ‘rendere la Scuola vero motore di cultura, libertà e di eguaglianza’. Da qui l’esigenza di introdurre “importanti ...

Scuola - ministra Valeria Fedeli risponde a sciopero studenti contro tirocini-sfruttamento : E’ stato dato ampio spazio all’estesa protesta degli studenti di tutta Italia contro la Buona Scuola Renzi ed, in modo particolare, contro l’alternanza Scuola-lavoro. Lo sciopero contro i ‘tirocini-sfruttamento’, organizzato dall’Unione degli studenti, ha interessato 70 città italiane. ‘Chiediamo al Ministero dell’istruzione che fine abbia fatto lo statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza ...

Scuola - tante cattedre scoperte : ministra Valeria Fedeli ‘Informatevi meglio - ecco perché’ : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha risposto ai senatori Alessia Petraglia e Fabrizio Bocchino in merito alla questione del caotico avvio di anno scolastico per molti istituti, sia per quanto riguarda i posti comuni che sul sostegno. Come riportato da Orizzonte Scuola, i due senatori hanno accusato l’onorevole Fedeli di non essere informata sui dati reali, visto che […] L'articolo Scuola, tante cattedre scoperte: ...

Sblocco contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : ministra Fedeli ‘batte cassa’ ma… : In tema di rinnovo di contratto dei dipendenti pubblici, ed in modo particolare riferendosi al comparto scuola, il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha attaccato duramente la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli. ‘Gli annosi problemi in cui versa il sistema scolastico italiano come le immissioni in ruolo insufficienti e gli stipendi del personale fermi dal 2009, non si risolvono con le promesse o ...