Scopre la madre a letto con il fidanzato | la reazione di una ventitreenne

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Una giovane ragazza londinese ha deciso di raccontare al The Sun l’intreccio amoroso che si è venuto a creare tra il suo ragazzo e la donna che l’ha messa al mondo. Laha deciso di confidare i suoi tormenti scrivendo, in forma anonima, alla rubrica ‘caro diario’. Nel dettaglio VIDEO la giovane ha riferito di aver sorpreso lae il #. ‘Erano avvinghiati, lui sopra di lei. Ero talmente scioccata che non sono riuscita a dire nulla’. La ragazza ha spiegato che pensava di avere un buon feeling con il partner. ‘La nostra relazione è iniziata sei mesi fa, mi sono innamorata subito ed al suo fianco mi sentivo felice’. Laha affermato di aver notato che il comportamento dellastava cambiando dopo aver fatto una cura dimagrante. ‘Aveva frequentato un centro benessere ed aveva perso molto peso’. In buona sostanza la ...