Scontro frontale sullo svincolo della morte nel Napoletano | 46enne perde la vita

38enne perde la vita in Scontro frontale nei pressi Francavilla : Chieti - Uno scontro, frontale, avvenuto questa mattina intorno alle 9 all’interno della Galleria Le Piane a Francavilla, tra una Chevrolet Matiz e un autocarro Mercedes è costato la vita ad una 38enne anconetana ma residente a Francavilla. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi, vigili del fuoco e sanitari del 118 di Pescara e Chieti, per portare i primi soccorsi e per gli accertamenti sulle cause ...

Incidenti stradali - Scontro frontale in Puglia : quattro morti : quattro persone sono morte in un incidente frontale avvenuto tra due mezzi sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8: si sono ...

Scontro frontale sulla Bari-Taranto : 4 morti : Bari, 1 gen. (Adnkronos) - Tragedia di Capodanno. Quattro persone sono morte questa mattina sulla statale 100, che porta a Taranto, all'altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Si tratta di tre giovani tra i 18 e i 20 anni e di un uomo di 60. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti l

Incidente stradale in Puglia : quattro morti in uno Scontro frontale - : accaduto verso le 8 di lunedì mattina sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. Le vittime sono tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un uomo di 60. La strada è stata ...

Bari - strage di Capodanno sulla statale 100 : 4 morti in uno Scontro frontale : Quattro vittime in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8, sulla statale100 che collega Bari a Taranto. Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in un tratto senza ...

Matera - Scontro frontale sulla statale 653 : morti un infermiere 31enne e un'amica di 21 anni : L'incidente alle 22,30 di venerdì 29 dicembre sulla 653 Valle del Sinni, lungo un tratto rettilineo all'altezza del bivio di Tursi, ha coinvolto anche una...

Scontro frontale con la sua auto - 27enne muore sul colpo : con lei anche il suo cagnolino : Morta insieme al suo cagnolino in un drammatico incidente. Micol Trinelli, è morta in uno Scontro frontale avvenuto verso l'una a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese a soli...