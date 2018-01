Scompare da casa | ore di ricerche | ritrovato morto con l' auto in un burrone

Esce di casa e Scompare nel nulla : ore d'ansia per Lorenzo Pagani : E' uscito di casa dopo pranzo, attorno alle 13 di domenica 31 dicembre, ed è scomparso nel nulla. Di Lorenzo Pagani, 42enne di Palazzolo in provincia di Brescia, non si hanno notizie ormai da più di 24 ore....

Gaia - studentessa epilettica - Scompare da casa a 19 anni : trovata nuda e senza vita : Gaia Pope, diciannovenne britannica, è scomparsa il 7 novembre scorso a Swanage, nel Dorset, in Inghilterra. A distanza di dieci giorni le speranze di ritrovarla viva si sono dissolte: la...

Esce di casa per andare dal medico e Scompare : Nicole è stata ritrovata : E' stata ritrovata Nicole Karadzhova, la ventenne di Acquasparta (Terni), di cui non si avevano più notizie da sabato mattina. La ragazza era uscita di casa per andare in ospedale per una visita medica ma di lei...