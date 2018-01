Sci | slalom di Zagabria | Hirscher fa 50 vittorie | come Tomba

Sci alpino - le pagelle dello Slalom di Zagabria : Hirscher voto 9 - molto bene anche Matt. Deludono gli azzurri : Dopo lo Slalom maschile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino e vinto da Marcel Hirscher, sempre più primo in classifica di specialità e generale, è tempo di dare i voti ai protagonisti di giornata. Marcel Hirscher voto 9: terza vittoria consecutiva in Slalom, stavolta in maniera diversa dalle altre. Se in altre occasioni aveva dominato o addirittura vinto dopo aver rischiato da uscire, oggi aggiunge alla collezione una ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

Sci alpino - Slalom maschile Zagabria 2018 : super prima manche di Michael Matt. Hirscher secondo - Gross quinto ma lontano dal podio : Michael Matt è a sorpresa davanti a tutti dopo la prima manche dello Slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaco, sceso con il pettorale numero 2, ha confezionato una grandiosa discesa, risultando nettamente il più veloce sia sul tratto centrale che su quello conclusivo. Nessuno, a parte Hirscher, è mai riuscito a piazzarsi davanti a lui in un singolo intermedio, come testimoniano gli ampi ...

