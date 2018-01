Sci di fondo | Tour de Ski Oberstdorf 2018 | SPETTACOLO DE FABIANI! Terzo nella 15km di

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale donne : Ingvild Oestberg allunga in classifica su Weng - per le altre distacchi notevoli. Elisa Brocard è diciassettesima : La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg si aggiudica la 10km con partenza in massa di Oberstdorf, seconda tappa del Tour de Ski 2018, e porta a quasi un minuto complessivo il suo vantaggio sulla connazionale Heidi Weng, undicesima nella prova di oggi. Dal terzo posto, detenuto dalla statunitense Jessica Diggins, i distacchi si fanno notevoli ed oltre i due minuti. Quarta la finlandese Krista Parmakoski, davanti alla connazionale Kerrtu Niskanen ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018. Sprint cancellata - domani le distance a tecnica libera. Cologna e Oestberg : un ostacolo in meno verso il Cermis : La tempesta “Burglind” piega ma non spezza il Tour de Ski che procede domani con le gare in programma, la 10 km mass start femminile e la 15 mass start maschile, entrambe in tecnica libera. La giuria, al termine di una giornata campale, ha deciso di cancellare definitivamente la Sprint a tecnica libera e di cambiare il percorso, senza variare le distanze: saranno quattro giri da 2.5 km per le donne e sei giri da 2.5 km per gli ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Cancellate le sprint di Oberstdorf - non si recupera. Domani spazio alle mass start - cambia il percorso : Oggi dovevano disputarsi le sprint valide per la quarta tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo ma il forte vento che soffiava a Oberstdorf ha costretto gli organizzatori ad annullare le due prove. Nel corso del pomeriggio si è deciso di non recuperare le due gare che dunque risultano definitivamente Cancellate: Domani giovedì 4 gennaio si disputeranno le due mass start come da programma originario della prestigiosa competizione. Gli uomini ...

Sci di fondo - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : ...qualificazioni e ore 11.00 italiane (ore 19.00 locali) prova a sprint a squadre 25 febbraio 2018 ore 7.15 italiane (ore 15.15 locali) 30km a tecnica classica con partenza in linea IN TV e STREAMING ...

Sci di fondo - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : 12 gare in totale, equamente suddivise tra donne e uomini con sprint nella stessa giornata, come la prova sprint a squadre. Questo è il ricco programma per quanto riguarda lo sci di fondo ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 presso l’Alpensia Cross-Country Ski Centre. Si annuncia una edizione ricca di grandi campioni e sfide avvincenti che calamiteranno l’attenzione nelle mattinate italiane. Le otto ore di differenza (a favore ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : si passa ad Oberstdorf e si parte con le prove sprint - sarà ancora Ustiugov contro Pellegrino? : Il Tour de Ski 2018, dopo la tre giorni di Lenzerheide, si trasferisce in Germania, più precisamente ad Oberstdorf, per altre gare avvincenti che anticiperanno il gran finale in Val di Fiemme. Come tradizione si partirà con le prove sprint maschili e femminili (clicca qui per la cronaca) che rappresentano una rivincita immediata dopo le gare in terra svizzera, vinte dal russo Sergey Ustiugov tra gli uomini e la sorprendente padrona di casa ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018. Cologna e Oestberg : dalla Svizzera con furore ma non è finita : Dario Cologna e Ingvild Flugstad Oestberg hanno affrontato il viaggio innevato da Lenzerheide a Oberstdorf con il sorriso sulle labbra ma non con la certezza di avere già in tasca la vittoria nel Tour de Ski. In campo maschile Cologna ha dato uno scrollone importante alla classifica vincendo le due gare distance e tornando ai massimi livelli dopo due anni difficili a causa soprattutto dei problemi fisici che lo hanno tormentato. I 22” di ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale : Dario Cologna al comando dopo tre tappe - Ustiugov insegue : Dario Cologna è balzato in testa alla Classifica del Tour de Ski 2018 di sci di fondo al termine della terza tappa. Lo svizzero ha vinto la 15km a inseguimento in tecnica libera di Lenzerheide e ha così sopravanzato Sergey Ustiugov, russo ora attardato di 22.6 secondi. Tutti gli altri sono decisamente più attardati, si prospetta una bella lotta per il terzo posto. Il migliore degli italiani è Federico Pellegrino in 17esima piazza. Di seguito la ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Doppietta di Dario Cologna a Lenzerheide! Staccato Ustiugov nella 15km a inseguimento : Dario Cologna ha letteralmente dominato la 15km a inseguimento (tecnica libera) che si è disputata a Lenzerheide (Svizzera). La terza tappa del Tour de Ski 2018 ha sorriso al padrone di casa che ha così infilato una fantastica Doppietta dopo essersi imposto ieri nella 15km a tecnica classica. Il 31enne ha fatto la differenza già nella prima parte di gara: ha attaccato dopo il quarto chilometro, il tratto in salita è stato affrontato al massimo ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018. 10 km skating : distanze invariate tra Oestberg e Weng. Che rimonta Brocard! : Tanta Norvegia e anche un lampo azzurro nella terza tappa del Tour de Ski che saluta Lenzerheide con l’inseguimento sulla distanza dei 10 km a tecnica libera. Si conferma il dominio (già palesato dopo le prime due tappe) della coppia norvegese Oestberg-Weng, mentre l’impressione è che il “resto del mondo” andrà a giocarsi al massimo il terzo gradino del podio. La copertina, però, stavolta spetta all’azzurra Elisa ...

Sci - fondo - Tour de Ski : 15 km t.c. a Cologna. De Fabiani buon ottavo : La seconda tappa del Tour de Ski ha il sigillo dei padroni di casa della Svizzera, con la 15 km a tecnica classica vinta a Lenzerheide dal padrone di casa Dario Cologna in 35'29"5 davanti al kazako ...