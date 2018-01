Sarà una intelligenza artificiale a salvarci dall' infarto

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Cayetana muore? Sara Miquel annuncia che lascerà Acacias : In un'intervista rilasciata alla rivista spagnola Telesette la Miquel annuncia di voler dire addio ad Acacias 38.

Sara Miquel : “UNA VITA continuerà SENZA DI ME - ecco perché!” : Tutti la odiano, a parole, ma cosa sarebbe Una VITA SENZA la perfidia di Cayetana? Purtroppo questa è una domanda che, tra qualche tempo (per fortuna non subito), dovrà avere una risposta anche per quanto riguarda i fan italiani della telenovela. Già sappiamo, infatti, che un incendio ha fatto drammaticamente uscire di scena la Sotelo Ruz nella puntata andata in onda in Spagna lo scorso 8 agosto, il tutto con un alone di mistero che – ...

Beppe Vessicchio Sarà a Sanremo 2018 : “Dirigerò Mario Biondi - Elio e le Storie Tese e una Nuova Proposta” : Giuseppe Vessicchio (a tutti noto con il diminutivo di Peppe o Beppe) ci sarà al Festival di Sanremo? E’ il tormentone di ogni anno e per il 2018 c’è una risposta definitiva. Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2018 “Beppe Vessicchio non parteciperà a Sanremo 2018 e sarà assente dalla kermesse canora per il […] L'articolo Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2018: “Dirigerò Mario Biondi, Elio e le Storie Tese e ...

La tv orfana dei faccia a faccia - Sarà una campagna elettorale senza duelli : Non si tornerà a 'Tribuna politica', perché 'ormai non funziona più, il talk-show, in questo, è come il calcio: rispetto agli anni '80 ha altri ritmi ormai, tutto più veloce. A Piazzapulita abbiamo ...

Arriva un’eclissi lunare totale molto speciale : Sarà una “Superluna blu” - l’ultima è stata 152 anni fa : La prima eclissi del 2018 sarà lunare e si verificherà l’ultimo giorno di gennaio, il 31: sarà un’eclissi totale e riguarderà la seconda Luna piena del mese, che nei Paesi anglosassoni è nota tradizionalmente come “Luna Blu” (“Blue Moon“). Nonostante ciò si ricordi che quando la Luna viene oscurata totalmente dall’ombra della Terra assume invece una colorazione rossastra, tanto che, sempre nei Paesi ...

ELEPHONE S9 Sarà l’unico smartphone a vantare una esclusiva colorazione : Si avvicina il momento del lancio di ELEPHONE S9, il nuovo flagship del produttore cinese, che sarà prodotto anche in una "seriosa" colorazione grigia. L'articolo ELEPHONE S9 sarà l’unico smartphone a vantare una esclusiva colorazione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Rifiuti - l’Emilia Romagna brucerà quelli di Roma. Ma quella dei Cinquestelle Sarà una sfida : Ha di nuovo fatto il giro dei media la questione dei Rifiuti a Roma, ma le partigianerie politiche e le semplificazioni mediatiche producono effetti distorcenti. Come se il problema fosse quello di bruciare o no nell’inceneritore di Parma ex 5 stelle i Rifiuti di Roma 5 stelle. Come se Raggi dovesse chiederlo a Federico Pizzarotti, con tanto di variazioni se per telefono, per iscritto o di persona. In realtà in questi casi sono le Regioni ...

Spelacchio non finirà in una discarica. L'albero di Natale che ha fatto il giro del mondo Sarà esposto in un museo : Spelacchio non finirà in una discarica, come è previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Roma con la ditta che ha trasportato l'abete dalla Val di Fiemme alla Capitale. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, entro il 6 gennaio l'amministrazione guidata da Virginia Raggi deciderà di riposizionare in un museo L'albero di Natale che, tra ironia e indignazione, ha fatto il giro del mondo, finendo anche sul New ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 1-5 gennaio 2018. Caterina Vertova Sarà una dark lady : Caterina Vertova Il 2018 si preannuncia ricco di novità per Un Posto al Sole. La soap di Rai3 già dal prossimo 9 gennaio vedrà, infatti, l’ingresso di un nuovo personaggio, una spietatissima dark lady di nome Veronica. A prestare il volto alla new entry, destinata a mettere i bastoni tra le ruote alla già troppo tormentata relazione tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sarà Caterina Vertova. Per l’attrice, ...

Superluna a Capodanno : spettacolo nei cieli - Sarà la più grande del 2018 : Il 2018 comincia con uno spettacolo mozzafiato nei cieli: la Superluna. Il nostro satellite toccherà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio alle 22.56. Poche ore dopo raggiungerà anche la fase piena...

2018 - chi saranno i potenti? FqMillenniuM - una guida all’anno nuovo fra ritratti - inchieste e anniversari : Putin tra elezioni presidenziali e campionati mondiali di calcio in Russia. Il Quirinale che potrebbe ritrovarsi a sbrogliare la matassa di un voto di marzo senza veri vincitori. E Mario Draghi, il vero potente a cui la politica dovrà guardare, soprattutto dopo la fine prevista del Quantitative easing, l’acquisto straordinario di titoli pubblici da parte della Banca centrale europea. E’ una mappa del potere del 2018 quella proposta ...

Federica Panicucci/ Conduttrice di "Capodanno in musica" : "Sarà una grande festa anche per me" : Federica Panicucci sarà al timone del "Capodanno in musica", l'evento live di Canale 5 con la quale Mediaset darà il benvenuto al nuovo anno. Ecco le news...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:03:00 GMT)

ANNALISA/ "Sanremo è sempre una figata e Sarà bello esserci" (Wind Capodanno in Musica) : ANNALISA: dal successo come conduttrice a Sanremo. sarà sul palco di Capodanno in Musica la sera del 31 dicembre su canale 5 la cantante ligure dopo il successo di "Tutta colpa di Darwin"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:29:00 GMT)