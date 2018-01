: Saldi, 6 su 10 compreranno vestiti - NotizieIN : Saldi, 6 su 10 compreranno vestiti - zazoomblog : #Saldi sei italiani su dieci compreranno #Saldi: #sei #italiani #su #dieci #compreranno -

Aumentano gli italiani che acquisterannoaiinvernali: il 61,4% contro il 58,5% del 2017. Lo si apprende dall'indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Alta la percentuale (il 15%) degli italiani che acquisteranno online, canale preferito soprattutto nelle regioni del Nord.Il canale on line supera la grande distribuzione ed è il concorrente più temuto dalle imprese del commercio al dettaglio. Stabile il giudizio sulla qualità dei prodotti venduti in saldo.(Di giovedì 4 gennaio 2018)