Sacchetti per frutta e verdura | la soluzione della Svizzera

Sacchetti per frutta a pagamento - è rivolta : «Una tassa mascherata» : Dal primo gennaio i Sacchetti per i prodotti ortofrutticoli sono a pagamento. A qualche giorno dall'entrata in vigore del provvedimento nazionale i napoletani ancora non lo hanno digerito e il...

Sacchetti bio - Fondazione studi sul consumo : “Non contrari alla norma - ma fastidio per imposizione al pagamento” : Continuano le polemiche per l’introduzione dell’obbligo di Sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati per pesare i prodotti ortofrutticoli: “Non siamo contrari a questa norma, anzi – ha commentato Rosario Trefiletti, il presidente della Fondazione Isscom (Istituto studi sul consumo) – Danno fastidio l’imposizione al pagamento e il fatto che non ci siano alternative. Se continuiamo ad aumentare il ...

Sacchetti bio a pagamento - cinque motivi per cui il governo ha torto : Leggendo – e osservando in rete – della rivolta dei consumatori sull’obbligo di pagare i nuovi Sacchetti biodegradabili per i prodotti ortofrutticoli, mi sono chiesta ripetutamente perché una misura dalle conseguenze non troppo drastiche sui portafogli dei cittadini abbia scatenato un’ira così elevata. I giornali in questi giorni sono pieni, come sempre d’altronde, sia di cronache di altre misure inique verso i ...

"No al riuso dei Sacchetti della spesa - ma sì a quelli monouso e idonei per gli alimenti portati da casa" : No alla possibilità di riutilizzare i sacchetti per la spesa di frutta e verdura perché sussiste un rischio di eventuali contaminazioni, ma "non siamo contrari al fatto che il cittadino possa portare i sacchetti da casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti". E' questa la posizione ufficiale del ministero della Salute, come spiega il segretario generale del dicastero Giuseppe Ruocco."Il riutilizzo dei sacchetti - ha ...

Sacchetti a pagamento - 5 cose da sapere : Dal primo gennaio i Sacchetti per frutta e verdura sono diventati a pagamento. Pochi centesimi che hanno già scatenato indignazione tra i consumatori, che temono l'ennesima stangata. Secondo le prime ...

Sacchetti frutta - perché ora si pagano : Sono bastati pochi centesimi per far infuriare, nelle ultime ore, milioni di italiani. Appena 2 o 3 cent., per la precisione, che equivalgono al costo medio dei Sacchetti biodegradabili per frutta e ...

Sacchetti bio - le proposte alternative : buste a 1 cent e la possibilità di usare proprie shopper : Proseguono le polemiche sui nuovi Sacchetti biodegradabili, con i consumatori che sottolineano la mancanza di alternative, anche più sostenibili, all’acquisto delle nuove buste, al costo medio di 3 cent l’una. L’Adoc lancia un appello: “Invitiamo tutta la Gdo a fissare ad 1 centesimo il prezzo del sacchetto, pareggiando le spese di produzione, in modo da non appesantire eccessivamente i costi a carico del consumatore – dichiara ...

Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento - il ministero : si possono portare da casa : I Sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati, quelli utilizzati per frutta e verdura, hanno sorpreso e diviso gli italiani alla prima spesa del 2018. Il ministero della salute nei prossimi...

Sacchetti bio - perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

Sacchetti per la frutta a pagamento - un altro bel disastro all’italiana : Con la faccenda della nuova legge sui Sacchetti a pagamento per la frutta e la verdura ci troviamo di nuovo di fronte all’assoluta ingovernabilità del dibattito. Se su una questione da due centesimi riusciamo a fare un pasticcio del genere, che speranza abbiamo di discutere seriamente di cose importanti, tipo il cambiamento climatico o il degrado sistemico del paese? Ma andiamo a vedere un po’ meglio la storia dei due centesimi a sacchetto e ...

Perché i Sacchetti ecologici per frutta e verdura rischiano di essere un boomerang : Potrebbe avere effetti contrari all’obiettivo: la legge che impone dal 1° gennaio l’uso di sacchetti biodegradabili per i prodotti sfusi ha tante virtù ma con ogni probabilità potrà...

Sacchetti per frutta e verdura a 1 centesimo nelle Coop di Arezzo : 'Dal 1 gennaio 2018 Sacchetti bio a 1 centesimo per i prodotti sfusi dell'ortofrutta, i prodotti serviti al banco carne e al banco pesce e per le richieste di soci e clienti in cassa'. E' l'annuncio ...