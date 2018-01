Sacchetti bio | perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza e

L'imprenditrice dei Sacchetti bio : Contro di me tesi oltraggiosa : Respinge ogni accusa e rivendica il proprio lavoro. Catia Bastioli, amministratrice delegata del gruppo Novamont al centro della polemica sulla tassa dei sacchetti biodegradabili, non ci sta. E in una intervista al Corriere della Sera esterna la sua rabbia: "Forse avremmo dovuto investire altrove. Per trasformare impianti vecchi in gioielli nella produzione di granuli da amido di mais e oli naturali. Avremmo dovuto evitare di metterci ...

Polemica sui Sacchetti bio obbligatori - la replica di Novamont : "Strumentalizzazione disgustosa" : ... "Da decenni dichiara combatto in Italia per sviluppare un'industria innovativa che rimetta le radici nei territori più difficili del nostro Paese e sia competitiva nel mondo. L'ho fatto sempre e con ...

Sacchetti bio da casa solo se nuovi : 8.55 I Sacchetti bio sarà possibile portarseli da casa "solo se nuovi.E'l'interpretazione che darà il ministero della Salute nei prossimi giorni. Le norme igienico sanitarie non cambiano". A chiarirlo,è il ministro dell'Ambiente Galleti in un'intervista a Repubblica. "Io - sottolinea - rivendico la bontà del provvedimento ambientale: ho fatto una scelta chiara e trasparente per evitare abusi. Oggi il consumatore sa quanto paga: tra 1 e 2 ...

Sacchetti bio - ministro Galletti : sarà possibile portarseli da casa : I Sacchetti bio si potranno portare da casa “solo se contenitori nuovi. E’ l’interpretazione che dara’ il ministero della Salute nei prossimi giorni. Le norme igienico sanitarie non cambiano“: lo spiega in un’intervista a “La Repubblica” il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. “Io rivendico la bonta’ del provvedimento ambientale: ho fatto una scelta chiara e trasparente per ...

Sacchetti bio - la produttrice assediata : "Brevetto nostro - è costato lavoro" : È la rivoluzione dell'economia circolare". Ammetterà che questa misura la avvantaggia . "Questo è un settore che sta crescendo. Ha cominciato la Francia a permettere l'uso degli shopper ...

La folle disfida dei Sacchetti biodegradabili : Che la situazione stesse precipitando si è capito quando è apparso Baby George. Anche il giovane erede al trono d’Inghilterra ha detto la sua, dai social, sui sacchetti biodegradabili divenuti a pagamento. Il principe ha ovviamente dato dei «poracci» agli italiani impegnati nella disfida della spesa riportata anche sui social. È fra Facebook e Twitter (basta guardare la gallery in alto) che è venuto fuori il meglio, per ironia, e il peggio, per ...

Sacchetti BIODEGRADABILI A PAGAMENTO/ Lo zampino dell'Eurocrazia dietro il nuovo balzello : I SACCHETTI BIODEGRADABILI per frutta e verdura sono diventati a PAGAMENTO, scatenando diverse proteste tra i consumatori.

La psicosi sulla tassa/ Il 'complotto' e i Sacchetti biodegradabili : Con il caso della tassa sui sacchetti di plastica abbiamo assistito a uno straordinario esperimento di 'psicologia delle folle'. Vale a dire come una piccola, marginale e insignificante questione ...

Novamont, Qual è l'azienda che produce i sacchetti biodegradabili. E' "amica" di Renzi? Finita nella bufera per il caso delle buste tassabili: le ultime notizie sul caso

Sacchetti bio - rivolta sui social. Renzi : "Nessun complotto" : Roma, 3 gennaio 2018 - Monta la polemica - soprattutto sui social - per i Sacchetti bio a pagamento e da più parti si lancia il boicottaggio per quella che per alcuni è una norma ecologica che fa bene ...

Sacchetti bio - non ce lo chiede l'Unione EuropeaIl ministro Galletti : è un atto di civiltà ecologica : Il Pd attribuisce la scelta a una direttiva Ue e a possibili sanzioni. L'Europa preme per un giro di vite sulle borse in plastica per la spesa, già vietate in Italia dal 2012, lasciando ai Paesi diverse opzioni. Il ministro dell'Ambiente: non si faccia campagna elettorale

Sacchetti bio per la frutta a pagamento - scatta la protesta Il governo : atto di civiltà : ... Gian Luca Galletti, 'l'entrata in vigore della normativa ambientale sugli shopper ultraleggeri è un atto di civiltà ecologica, che pone l'Italia all'avanguardia nel mondo'. I consumatori secondo il ...