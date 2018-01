Sacchetti bio | il ministero della Salute | ' No al riutilizzo | ma ok a buste monouso

Polemica sui Sacchetti bio - la Novamont : 'Strumentalizzazione disgustosa' : ... 'Da decenni - dichiara - combatto in Italia per sviluppare un'industria innovativa che rimetta le radici nei territori più difficili del nostro Paese e sia competitiva nel mondo. L'ho fatto sempre e ...

Polemica sui Sacchetti bio obbligatori - la replica di Novamont : “Strumentalizzazione disgustosa” : «Una strumentalizzazione disgustosa»: Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, bolla così le polemiche che infuriano sul sacchetto biodegradabile e a pagamento per alimenti freschi. I sacchetti ecologici per frutta e verdura sono un’idea «made in Novara», realizzati in un materiale ideato dal centro ricerca novarese di Novamont. Molti c...

Sui Sacchetti bio parlano tutti e fanno campagna elettorale : Roma, 4 gen. (askanews) Ormai è polemica elettorale la questione dei sacchetti bio a pagamento nei supermercati. 'Forse avremmo dovuto investire altrove. Per trasformare impianti vecchi in gioielli ...

Sacchetti 'bio' - a Napoli : 'In questo reparto è previsto l'obbligo di pagamento dei Sacchetti di plastica a contatto diretto con l'ambiente'. Recita così il cartello esposto nel reparto dedicato all'acquisto di frutta e verdura ...

Sacchetti bio - le proposte alternative : buste a 1 cent e la possibilità di usare proprie shopper : Proseguono le polemiche sui nuovi Sacchetti biodegradabili, con i consumatori che sottolineano la mancanza di alternative, anche più sostenibili, all’acquisto delle nuove buste, al costo medio di 3 cent l’una. L’Adoc lancia un appello: “Invitiamo tutta la Gdo a fissare ad 1 centesimo il prezzo del sacchetto, pareggiando le spese di produzione, in modo da non appesantire eccessivamente i costi a carico del consumatore – dichiara ...

Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento - il ministero : si possono portare da casa : I Sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati, quelli utilizzati per frutta e verdura, hanno sorpreso e diviso gli italiani alla prima spesa del 2018. Il ministero della salute nei prossimi...

Sacchetti bio a pagamento - la baruffa sui 3 centesimi nasconde una questione di principio : Davvero i due/tre centesimi a sacchetto biodegradabile per l’ortofrutta offendono così tanto una parte dell’opinione pubblica, che invece non si occupa dei ben più consistenti aumenti di luce, gas, pedaggi che scattano contemporaneamente? Forse è solo una polemica pre-elettorale e non avrà conseguenze pratiche. Cioè non ci saranno conseguenze sulla frequentazione dei supermercati né si moltiplicheranno le richieste di acquistare e ...

Sacchetti biodegradabili a pagamento - ecco l'alternativa. Legambiente : "Non li produce solo un'azienda" : Il 2018 è iniziato all'insegna della polemica per i Sacchetti di plastica a pagamento da utilizzare per frutta e verdura nei supermercati. Subito tanti veleni e accuse, ma c'è...

Sacchetti bio - il ministro Galletti : "È un atto di civiltà" : Abbiamo fatto una serie di provvedimenti che ci pongono come esempio nel mondo'. Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti , intervistato da La Repubblica sul caso dei Sacchetti bio a ...

Tutto sulla bufala Sacchetti biodegradabili a pagamento : replica Renzi - Catia Bastioli e Novamont : Da un paio di giorni a questa parte si parla senza sosta sui social di una sfaccettatura relativa a Renzi e a Novamont sulla bufala sacchetti biodegradabili a pagamento, che paradossalmente nasce da una notizia vera. Se da un lato va confermato quanto riportato nella giornata di ieri, nel senso che effettivamente dal 1° gennaio 2018 saremo costretti a fronteggiare un extra costo minimo per le buste della spesa concepite nella tutela ...

L'imprenditrice dei Sacchetti bio : Contro di me tesi oltraggiosa : Respinge ogni accusa e rivendica il proprio lavoro. Catia Bastioli, amministratrice delegata del gruppo Novamont al centro della polemica sulla tassa dei sacchetti biodegradabili, non ci sta. E in una intervista al Corriere della Sera esterna la sua rabbia: "Forse avremmo dovuto investire altrove. Per trasformare impianti vecchi in gioielli nella produzione di granuli da amido di mais e oli naturali. Avremmo dovuto evitare di metterci ...

Sacchetti bio - perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

