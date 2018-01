Sacchetti bio da casa solo se nuovi

: La Novamont di Novara sui sacchetti bio: strumentalizzazione disgustosa, siamo azienda importante - AdrMontanaro : La Novamont di Novara sui sacchetti bio: strumentalizzazione disgustosa, siamo azienda importante - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Sacchetti bio: i social si scatenano. Renzi: 'no al complotto, non seguire bugie. Pulire l'Italia da inquinamento ambient… - BSDC17 : Aliquota IVA dal 22% al 25% Pedaggio Autostrade del 2,7% Aumento carburante del 0,3% Aumento luce del 5,3% e gas de… - Giaguaro9 : RT @SoniaGrotto: Ambiente. Renzi sui sacchetti bio: "Buon complotto a tutti" - d_antrassi : RT @albertobmb66: @lucatelese Novamont non produce sacchetti. Ma la materia prima x produrre sacchetti bio. È leggermente diverso il busine… -

bio sarà possibile portarseli dase.E'l'interpretazione che darà il ministero della Salute nei prossimi giorni. Le norme igienico sanitarie non cambiano". A chiarirlo,è il ministro dell'Ambiente Galleti in un'intervista a Repubblica. "Io - sottolinea - rivendico la bontà del provvedimento ambientale: ho fatto una scelta chiara e trasparente per evitare abusi. Oggi il consumatore sa quanto paga: tra 1 e 2 centesimi, cifra irrisoria in un anno".(Di giovedì 4 gennaio 2018)