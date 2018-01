Sacchetti a pagamento anche in farmacia | tutto questo è davvero eco-logico?

Sacchetti per la frutta a pagamento - un altro bel disastro all’italiana : Con la faccenda della nuova legge sui Sacchetti a pagamento per la frutta e la verdura ci troviamo di nuovo di fronte all’assoluta ingovernabilità del dibattito. Se su una questione da due centesimi riusciamo a fare un pasticcio del genere, che speranza abbiamo di discutere seriamente di cose importanti, tipo il cambiamento climatico o il degrado sistemico del paese? Ma andiamo a vedere un po’ meglio la storia dei due centesimi a sacchetto e ...

Sacchetti a pagamento - perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza pazzesca (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

Sui social arriva la resistenza contro i Sacchetti a pagamento : Roma - Un sacco (bio) di proteste. La prima polemica dell'anno ha lo spessore quasi impalpabile dei sacchetti per l'ortofrutta, quelli parzialmente biodegradabili, che dal primo gennaio sono diventati - come noto - a pagamento.Nei supermercati il prezzo varia tra uno e tre centesimi, ma nonostante Assobioplastiche abbia stimato un costo annuo tra 1,5 e 4,5 euro pro capite, le proteste dei consumatori dilagano. Soprattutto sui social ...

Sacchetti BIODEGRADABILI A PAGAMENTO/ Lo zampino dell'Eurocrazia dietro il nuovo balzello : I SACCHETTI BIODEGRADABILI per frutta e verdura sono diventati a PAGAMENTO, scatenando diverse proteste tra i consumatori.

Sacchetti della spesa a pagamento - Unione Commercianti : 'Non deve essere solo un costo' : Sacchetti della spesa a pagamento, Unione Commercianti: 'Non deve essere solo un costo' 3 Stop all'esenzione del bus per gli over 65, Spi Cgil: 'Provvedimento punitivo e penalizzante' 4 Iren invita a ...

Sacchetti bio per la frutta a pagamento - scatta la protesta Il governo : atto di civiltà : ... Gian Luca Galletti, 'l'entrata in vigore della normativa ambientale sugli shopper ultraleggeri è un atto di civiltà ecologica, che pone l'Italia all'avanguardia nel mondo'. I consumatori secondo il ...

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento - scatta la protesta sui social. Il governo : atto di civiltà : Scoppia la polemica sui Sacchetti riciclabili a pagamento per frutta e verdura, obbligatori per legge dal primo gennaio. Il costo che ogni famiglia dovrà aggiungere alla spesa alimentare fatta...

Sacchetti bio per la frutta a pagamento - scatta la protesta sui social. Meloni : tassa Pd. Renzi : non seguire bugie : Ma sul balzello sul sacchetto si è subito aperta la polemica, anche politica, con molte proteste e ironie sui social. 'A mali estremi, estremi rimedi'. 'Fatta la legge, trovato l'inganno'. Frasi che ...

Sacchetti a pagamento - Renzi : è lotta a inquinamento - anche da fake news : ... oppure si pensa davvero che vivremo tutti di sussidi, assistenzialismo e redditi di cittadinanza? - aggiunge l'ex premier - Spero che alla fine del 2020 le aziende italiane attive nell'economia ...

Sacchetti bio a pagamento - Renzi : “Fake news” e ironizza : “Complottiamo tutti i giorni” : “Faremo campagna elettorale seriamente, per pulire l’Italia dall’inquinamento ambientale e anche da quello delle fake news“. Matteo Renzi interviene sulla questione dei Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento, introdotti dal governo Gentiloni al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. “La storia è molto semplice. Nel 2017 l’Italia ha attuato una direttiva europea che tende a eliminare la plastica ...

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento : come funziona nel resto d’Europa? : Sacchetti per frutta e verdura a pagamento: come funziona nel resto d’Europa? L’introduzione dell’obbligo di pagamento dei Sacchetti biodegradabili e compostabili per frutta e verdura ha fatto scoppiare un’accesissima polemica in Italia. La norma origina dal recepimento di una direttiva europea. Ma come funziona nel resto dell’Ue? I Sacchetti sono divenuti a pagamento per tutti?Continua […] L'articolo Sacchetti per ...

Sacchetti bio a pagamento - nessuna imposizione Ue : la scelta fu del governo : La nuova legge sull'uso dei #Sacchetti , come spiegato bene in questo approfondimento di @AlessiaMorani mira a ridurre l'inquinamento e a favorire il riuso. Inoltre la nuova legge recepisce una ...

I Sacchetti biodegradabili a pagamento solo in Italia : I sacchetti per frutta e verdura si pagano, per il momento, solo in Italia. Il nostro Paese ha scelto questa strada per adeguarsi ad una direttiva Ue del 2015. Di fatto in Italia a partire dall'1 gennaio si pagano i sacchetti sotto i 15 micron che troviamo in tutti i supermercati per imbustare verdure o frutta da pesare. In questo modo i sacchetti di questo tipo vengono uniformati a quelli da 50 micron, quelli in cui mettiamo materialmente ...

Sacchetti della frutta a pagamento - l'Europa non ci ha chiesto un bel nulla : Da EuropaToday - Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: l'Europa in tutta questa vicenda c'entra poco. E di sicuro, non ha imposto all'Italia