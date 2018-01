Rugby | grave infortunio per Angelo Esposito Lesione del crociato | stagione finita

: @AkimotoHinato Quelle belle putassserie - navy21ASM : @AkimotoHinato Quelle belle putassserie -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Bruttissima notizia per la Benetton Treviso e, contemporaneamente, anche per la nazionale italiana diha riportato ladelanteriore del ginocchio destro, per la quale è necessario l’intervento chirurgico che verrà effettuato nei prossimi giorni. Annata 2018 praticamente già più che dimezzata per l’ala tricolore. Problema davveronon solo per la compagine azzurra che milita nel Pro 14 (l’è arrivato nel primo derby con le Zebre, svoltosi prima di Natale). Conor O’Shea dovrà rivedere i suoi piani in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: il Sei Nazioni. Il ct tricolore dovrà cambiare sicuramente i propri piani, visto chepoteva essere considerato come un probabile titolare. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...