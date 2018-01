Ronaldo | ' CR7 e Messi? Ai miei tempi c' erano Figo | Zidane e Rivaldo'

Ronaldo punzecchia CR7 e Messi : “ai miei tempi c’erano campioni veri” : Nessun dubbio per Ronaldo il Fenomeno: Messi e Ronaldo difficilmente si dividerebbero l’egemonia di migliori calciatori al mondo se avessero giocato nel periodo in cui c’erano anche Luîs Figo, Rivaldo o Zinedine Zidane. “Nella mia generazione, la competizione era molto piu’ grande” ha detto il brasiliano in un’intervista alla Bild. “Dico questo senza voler disprezzare Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Champions - Buffon avverte la Juve : 'Kane ha lo stesso istinto del gol di Ronaldo - Batistuta - Inzaghi e CR7' : Da una parte il goleador dell'anno - con 56 reti battuto anche Messi - dall'altra un simbolo bianconero e di tutto il mondo del calcio: "Mi è sempre piaciuto affrontare i migliori - prosegue il ...

CR7 attaccante - Messi in panchina : Di Maria preferisce Ronaldo nella sua formazione di Fifa 18 : Poca intesa, ma quanto talento! Perchè alla fine conta quello, nel calcio come nei videogiochi. Sul campo come a Fifa 18, per Angel Di Maria l'obiettivo è vincere. Modalità Ultimate Team, alla ricerca ...

Quinto Pallone d’Oro per Cristiano Ronaldo : il commento di CR7 che farà discutere : Cristiano Ronaldo ha raggiunto Lionel Messi conquistando il suo Quinto Pallone d’Oro. Il talento portoghese intervistato da ‘France Football’ ha commentato questo ennesimo trionfo con dichiarazioni destinate a far discutere: “Rispetto il pensiero di tutti ma non vedo nessuno migliore di me. Faccio cose che gli altri non riescono a fare e nessun calciatore riesce a fare cose che io non so fare. Non c’è giocatore più ...

Il figlio di Cristiano Ronaldo segue le orme del padre : punizione sotto al “sette” - CR7 applaude [VIDEO] : Cristiano Ronaldo jr porta un nome davvero scomodo, ma sembra proprio che con il pallone ci sappia fare. Nelle scorse ore infatti sta circolando sul web un video che lo ritrae in campo durante una partita. Ebbene il piccolo figlio di Cristiano Ronaldo si è messo in mostra con una punizione a giro davvero perfetta, imprendibile per il portiere avversario. Il tutto sotto gli occhi del padre che applaude compiaciuto come se fosse un normale papà ad ...

Caos Real Madrid : Furia Sergio Ramos contro Cristiano Ronaldo - CR7 pronto a dire addio! : E’ gelo fra Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. Secondo la stampa spagnola, il difensore non avrebbe gradito le dichiarazioni rilasciate dal compagno dopo la sconfitta di Champions a Londra contro il Tottenham. Per il fuoriclasse portoghese il Real Madrid si era indebolito non colmando il vuoto lasciato dalle partenze di Pepe, Morata e James Rodriguez e Ramos non ha tardato a rispondergli ricordando che, con la stessa rosa attuale, i blancos ...