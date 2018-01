Roma | Bruno Peres in uscita | si lavora per Widmer

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres verso il Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:08:00 GMT)

Roma - idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli : Roma, idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, idea Darmian SE parte Bruno PERES – Non ci saranno grandissimi colpi o stravolgimenti di rosa come successo in estate. In casa Roma, l’arrivo del mercato di gennaio, è l’occasione giusta per puntellare la squadra di Eusebio Di Francesco. ...

Calciomercato Roma - via vai sulle fasce : Bruno Peres in uscita - ecco il nome in pole per sostituirlo : Calciomercato Roma – Il 2017 della Roma si è chiuso in maniera non certo positiva. Il deludente pareggio interno con il Sassuolo ha chiuso un mese di dicembre caratterizzato dalla sconfitta con la Juventus all’Allianz Stadium, dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino e da una serie di prestazioni non all’altezza che hanno portato la squadra di Di Francesco a perdere terreno da Juventus e Napoli. Nelle ultime ...

Calciomercato Roma/ News - via Bruno Peres - in arrivo Darmian (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Kevin Strootman non è più incedibile, Lorenzo Pellegrini gli sta togliendo la maglia da titolare.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:31:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres pronto a partire (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 13:35:00 GMT)

Roma - Bruno Conti : 'Totti? Il suo addio al calcio è stato forzato come il mio' : Roma - ' Francesco dalla Roma e dalla Nazionale ha avuto tutto, ma se vogliamo il nostro addio è stata una cosa un po' forzata e con mancanza di rispetto. Io ho deciso di smettere e non andare in un'...

Roma - Bruno Conti sull'addio di Totti : "Ne meritava uno migliore" : ... 'Quello era un gruppo stupendo, c'era scetticismo, ma alla fine abbiamo battuto quasi tutto il mondo. In chi mi rivedo? Diciamo Florenzi. Alessandro è tanta roba in fase offensiva e difensiva. Ha ...

Chievo-Roma - le pagelle : Kolarov da manuale - Bruno Peres spaesato : dal nostro inviato VERONA La Roma spara a salve al Bentegodi. Eppure Di Francesco usa addirittura 6 attaccanti della sua rosa chiudendo con 4 punte in campo. Ma nessun gol. Precipitazione, sufficienza ...

Chievo-Roma - Di Francesco : “Schick possibile titolare. Gioca Bruno Peres” : Chievo-Roma, Di Francesco: “Schick possibile titolare. Gioca Bruno Peres” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Roma, DI Francesco – Con ancora l’euforia a mille per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone, in casa Roma si prepara la sfida di domani contro il Chievo in campionato. Per i ...

Pagelle Atletico Madrid-Roma : 2-0 - Dzeko non incide - la difesa crolla nel finale. Bruno Peres serata no : Prima sconfitta per la Roma in Champions League. I giallorossi crollano negli ultimi venti minuti contro l’Atletico e perdono per 2-0. Nulla di compromesso per la squadra di Di Francesco, che con una vittoria in casa nella prossima giornata contro il Qarabag sarebbe agli ottavi di finale. Le Pagelle della Roma: Alisson 6: non ha assolutamente colpa sui due gol dell’Atletico. Per il resto non deve compiere parate Bruno Peres 4,5: ...

Roma - si ferma Bruno Peres : lesione muscolare di primo grado : Roma, si ferma Bruno Peres: lesione muscolare di primo grado Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, SI ferma Bruno Peres- In attesa del big match di questa sera allo stadio Olimpico, piovono brutte notizie dall’infermeria giallorossa. Bruno Peres, come evidenziato dagli ultimi esami strumentali, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo ...

Roma - out anche Bruno Peres : lesione muscolare : Roma - Out almeno fino alla sosta. Bruno Peres salta il Chelsea e la Fiorentina . Il terzino brasiliano si è procurato una lesione muscolare durante il match vinto sabato sera contro il Bologna all'...

Infortunio Bruno Peres : brutte notizie - il comunicato della Roma : Infortunio Bruno Peres – “Nella giornata odierna Bruno Peres è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una lesione muscolo/fasciale di primo grado del muscolo otturatore esterno di destra. Il difensore brasiliano, che era uscito dal campo al minuto 70 dell’ultima gara di campionato all’Olimpico contro il Bologna sostituito da Moreno, ha già intrapreso le cure del caso”. Questo quanto riportato ...

Infortunio Bruno Peres/ Roma news - problema muscolare per il brasiliano : infermeria affollata a Trigoria : Infortunio Bruno Peres, ultime notizie sull'esterno della Roma. infermeria affollata a Trigoria: problema muscolare per il brasiliano. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Sat, 28 Oct 2017 22:32:00 GMT)