Ci vorranno almeno tre giorni per i risultati delle analisi sulla qualità dell'nella zona di Corteolona e Genzone, dove un capannone ha preso fuoco creando una nube che ha costretto ad evacuare un centinaio di persone, nel. L'assessore regionale all'Ambiente Terzi spiega che "Arpa ha da subito posizionato un campionatore ad alto volume, che ha funzionato tutta la notte. Già nelle prossime ore sarà prelevato il filtro per le analisi e i risultati saranno disponibili non prima di 72 ore".(Di giovedì 4 gennaio 2018)