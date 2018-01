Rogo a Pavia | il sindaco | Non mangiate ortaggi

Pavia - incendio capannone : il sindaco di Corteolona - “Rogo sotto controllo” : “Ora l’incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Angelo Della Valle, il sindaco di Corteolona e Genzone (Pavia), in riferimento all’incendio divampato ieri sera in un capannone. “Nessuno è stato evacuato e non è prevista nessuna ...

Pavia - Rogo nel capannone di rifiuti : allarme nube tossica «100 evacuati» Foto|Video : Il rogo è divampato in una struttura industriale in disuso a Corteolona e Genzone. Appello dei sindaci: «Restate in casa». Già partite le indagini. La denuncia: «Da mesi viavai di camion che scaricano materiali». Famiglie evacuate dalle case limitrofe

