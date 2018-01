ROBERTA CAPUA Video | Ho fatto una sorpresa alla troupe | non potevo mancare

ROBERTA CAPUA in Tv alla scoperta dei cibi di natale più buoni : Roberta Capua a Celebrity Masterchef lo scorso anno Un programma dal linguaggio innovativo Il programma è caratterizzato da un linguaggio innovativo per il mondo della cucina in tv: una fixed camera, ...

ROBERTA CAPUA a Blogo : "Italiani a Tavola : è Natale!? Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi" (video) : Oggi, a Milano, abbiamo incontrato Roberta Capua, voce narrante di Italiani a Tavola: è Natale!, una miniserie in 5 puntate (in onda da lunedì 4 dicembre, alle 21:00, su Food Network) – ideate da Stand By Me proprio per il canale – che porta lo spettatore nel luogo più sacro e intimo della famiglia italiana: la sala da pranzo, per celebrare lo straordinario amore tutto italiano per il cibo e la vita in famiglia con tutti i suoi alti e bassi. ...