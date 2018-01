Rischio valanghe - Cervinia isolata : bloccati nel paese 10mila turisti : Forte vento al Sud e abbondanti nevicate al Nord, in particolare in Valle d'Aosta: il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola, rendendo difficili gli spostamenti delle vacanze di...

Ancora pericolo valanghe : Rischio "marcato" e "forte" in diverse zone - : La combinazione tra le abbondanti nevicate, il forte vento e il successivo rialzo termico rende instabile il manto nevoso e aumenta la minaccia di slavine. L'allerta è di quarto grado (su 5) in parte ...

Fortissime nevicate sulle Alpi per l'effetto "STAU" - ma sale il Rischio valanghe - Tutte le foto "nevose" : Nevica abbondantemente sulle Alpi grazie all'effetto STAU. Accumuli ingenti oltre i 1500 metri di quota. La situazione e le foto. Le intense correnti provenienti da nord-ovest che stanno impattando...

Valanghe in Piemonte : Rischio “forte” a causa di vento e rialzo termico : “Forte” rischio Valanghe su parte del Piemonte, dalla valle di Susa alle Alpi Lepontine: lo rileva il bollettino emesso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte. Sarà possibile il distacco spontaneo di Valanghe, alte di grandi dimensioni. A fare innalzare il livello di pericolo è la combinazione tra le abbondanti nevicate, il forte vento e il successivo rialzo termico. Il rischio sarà basso soltanto ...

Maltempo - con l'aumento delle temperature più alto il Rischio valanghe - : Con le precipitazioni e la colonnina del mercurio sopra gli zero gradi anche oltre i duemila metri aumentano i pericoli per gli sciatori e, soprattutto, per chi si cimenta nei fuori pista

Maltempo - ancora allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - ancora allarta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - Rischio valanghe in Veneto e allerta neve in Lombardia - : Dopo le nevicate dei giorni scorsi , l'allarme valanghe è di grado 3 su 5 su gran parte del settore alpino. La Regione veneta: "Pericolo marcato". La Protezione civile lombarda: codice giallo per ...

Maltempo - Cortina nel caos. Allerta neve e Rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Maltempo - allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo

Ondata di neve al Nord. 80 cm in Trentino - Rischio valanghe sulle Alpi lombarde : neve al nord e al centro, pioggia e venti forti su tutta l'Italia. In queste ore il maltempo si sta accanendo sulla Penisola, lasciando danni e provocando difficoltà in diverse parti d'Italia.Le abbondanti nevicate delle ultime ore in Trentino hanno portato il manto nevoso in quota fino a 80 cm. Sono una cinquantina gli interventi effettuati la notte scorsa dai vigili del fuoco in provincia di Belluno a causa delle intense nevicate che ...

Maltempo Lombardia : neve abbondante in quota - Rischio valanghe : A causa dell’abbondante nevicata delle ultime 24-48 ore in Lombardia, si segnala rischio valanghe in quota in Valtellina, in Valchiavenna e in generale su tutte le Alpi lombarde. In riferimento alle alpi Orobie e Retiche sono stati diffusi avvisi relativi allo sci fuoripista, assolutamente vietato. Chiusi per neve molti valichi alpini. L'articolo Maltempo Lombardia: neve abbondante in quota, rischio valanghe sembra essere il primo su Meteo ...

Torna il sole con il vento Rischio valanghe in montagna : Da domani, giovedì 28 dicembre. insieme al miglioramento del tempo con l'allontanamento della perturbazione e il ritorno progressivo del sole, è in arrivo forte vento soprattutto in montagna. Molta ...

Smog - Arpa Lombardia : col maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il Rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...