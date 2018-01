Rigopiano | l' ultima beffa Per l' Inail nessun morto

L’ultima lettera del generale suicida : “Mi sento in colpa per le vittime di Rigopiano” : In una lettera trovata dopo la sua morte e indirizzata «Alla famiglia», il generale dei carabinieri forestali in congedo, Guido Conti, trovato cadavere in un’auto con la quale era uscito di casa ieri mattina, cita la vicenda di Rigopiano come fonte per lui di grande angoscia. ...

L’ultima lettera del Generale Guido Conti : “Rigopiano mi ha cambiato la vita - quelle vittime mi pesano come un macigno” : Il Generale dei carabinieri forestali in congedo, Guido Conti, è stato trovato cadavere in un’auto con la quale era uscito di casa ieri mattina. E’ stata rinvenuta una lettera dopo la sua morte, indirizzata “Alla mia famiglia“: cita la vicenda di Rigopiano come fonte per lui di grande angoscia. Nella lettera, che l’AdnKronos ha potuto visionare, si legge: “Da quando è accaduta la tragedia di Rigopiano la mia ...

“Le vittime di Rigopiano mi pesano” : l’ultima lettera del generale Conti - morto suicida : “Le vittime di Rigopiano mi pesano”: l’ultima lettera del generale Conti, morto suicida L’ufficiale ha scritto a sua moglie: “Da quando è accaduta la tragedia di Rigopiano la mia vita è cambiata. Quelle vittime mi pesano come un macigno. Perché tra i tanti atti, ci sono anche prescrizioni a mia firma”.Continua a leggere L’ufficiale ha […] L'articolo “Le vittime di Rigopiano mi pesano”: l’ultima lettera del generale ...

Rigopiano - il generale e l'ultima lettera prima di morire : "Mi sento in colpa per quelle vittime" : Il generale dei carabinieri forestali in congedo Guido Conti, noto per aver guidato l'inchiesta sulla mega discarica dei veleni del Polo Chimico di Bussi (Pescara)

L ultima lettera del generale suicida 'La mia colpa per le vittime di Rigopiano' : Si è ucciso con un colpo alla tempia destra esploso con una pistola calibro 9 a poca distanza dall'auto con cui era arrivato alle pendici del monte Morrone. E' stato anche il primo esame medico a ...