Retroscena Mihajlovic | blitz dei calciatori in piena notte guidati da Belotti | scuse e

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Sinisaè stato esonerato nelladalla carica di allenatore del Torino, a seguito del derby perso ieri contro la Juventus in Coppa Italia. Adesso pronto ad arrivare sulla panchina dei granata Walter Mazzarri, che tenterà di dare una scossa all’ambiente. Nel frattempo spuntano alcunidi questa nottata concitata. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport infatti, iavrebbero appreso da internet l’imminente esonero del tecnico serbo ed avrebbero organizzato una delegazione guidata da. Il capitano con al seguito Baselli, Niang e Ljajic si è recato in albergo, dove risiede, per dare un abbraccio al tecnico ed in un certo senso scusarsi per quanto (poco) fatto vedere in questi ultimi mesi. Sono scappate anche alcune lacrime di commozione, al di là dei risultati che non sono arrivati dunque, la situazione ...