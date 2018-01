Regno Unito - accelera il settore terziario a dicembre : Riprende l'attività aziendale in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre, secondo Markit, l'indice PMI servizi, si è attestato a 54,2 dai 53,8 punti del mese precedente . Il dato è anche superiore alle ...

Regno Unito - rallenta la massa monetaria M4 : (Teleborsa) - In frenata la massa monetaria della Gran Bretagna, con l' aggregato M4 che riporta, a novembre, una crescita dello 0,1% dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato pubblicato dalla Bank ...

Eleanor - la tempesta sferza il Regno Unito. Impressionanti immagini dal canale di Bristol : venti a 160 km orari e onde altissime : E’ arrivata dall’Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l’allerta maltempo dall’Irlanda del Nord fino all’Inghilterra e alla Scozia. Secondo la Bbc un uomo è rimasto ferito non gravemente per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles mentre si contano migliaia di case al buio in tutto il Paese. Ci sono disagi ai trasporti con strade ...

Regno Unito - frena l'edilizia deludendo le aspettative : (Teleborsa) - frena il settore dell'edilizia in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre , l'indice PMI delle costruzioni si è attestato a 52,2 dai 53,1 punti del mese precedente. Il dato è anche inferiore ...

Ospedali del Regno Unito in tilt per il picco di influenza : stop a 55mila operazioni : Sistema sanitario britannico in tilt per il picco dell’influenza: secondo i media locali il National Health Service ha ordinato che tutte le operazioni non urgenti vengano cancellate o rimandate. La decisione riguarda circa 55mila interventi da posticipare per poter prestare cura ai pazienti affetti da influenza. Secondo Independent e Telegraph negli Ospedali del Paese si registra il caos, con attese fino a 12 ore e barelle sistemate anche ...

La tempesta Eleanor si abbatte su Francia e Regno Unito : venti da uragano : La tempesta Eleanor si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito, sull’Irlanda e sul Nord della Francia con venti che superano i 130 km/h, venti da uragano. Nel Regno Unito in particolare Eleanor ha lasciato 15.000 utenze senza corrente elettrica. Secondo Meteo-France i venti di Eleanor hanno raggiunto anche picchi di 140 km/h nella regione parigina e di 108-135 km/h sulla costa. Eleanor proseguirà ora la sua rotta in direzione nordest ...

Regno Unito - rallenta il ritmo di crescita della manifattura : (Teleborsa) - Frena più del previsto la manifattura in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre, l'indice PMI manifatturiero si è attestato a 56,3 dai 58,2 punti del mese precedente. Il dato è anche ...

Regno Unito potrebbe avere la sua criptovaluta nazionale legata alla sterlina - : Secondo il giornale, la Banca d'Inghilterra nel febbraio 2015 aveva creato un gruppo di lavoro ad hoc con il compito era di elaborare la road map per l'introduzione di una criptovaluta nazionale ...

Regno Unito : incendio in edificio di 12 piani a Manchester : Un incendio è divampato al nono piano di un edificio di 12 nella zona nord di Manchester. Diversi piani sembrano essere avvolti dalle fiamme e dal fumo, anche se non è ancora chiaro se ci siano delle vittime, secondo quanto riporta il Mirror online. L'articolo Regno Unito: incendio in edificio di 12 piani a Manchester sembra essere il primo su Meteo Web.

Regno Unito nella morsa del gelo : la scorsa notte la più fredda dell’anno - -12°C nelle Highlands [GALLERY] : 1/31 LaPresse/PA ...

Regno Unito nella morsa del gelo : la scorsa notte la più fredda del 2017 - -12°C nelle Highlands : Regno Unito stretto nella morsa della neve e del gelo: particolarmente colpite nelle ultime ore l’Inghilterra e la Scozia. Secondo il servizio meteo britannico Met Office, la scorsa notte è stata la più fredda del 2017, con la temperatura di -12°C registrata a Loch Glascarnoch, nelle Highlands. Temporaneamente chiuso l’aeroporto di Glasgow per consentire l’intervento dei mezzi spazzaneve. Disagi anche per i trasporti su strada, ...

Regno Unito : caos trasporti per gelo - neve e venti forti : Ondata di maltempo nel Regno Unito: a causa della neve e dei venti forti oltre 40.000 utenze sono rimaste senza corrente elettrica nel centro/sud dell’Inghilterra. Numerosi i disagi per il traffico stradale, ferroviario e aereo: nell’aeroporto di Stansted le piste di decollo e atterraggio sono state chiuse due volte ieri nel corso della giornata a causa di “condizioni climatiche avverse“. Ritardi e cancellazioni anche ...