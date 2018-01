Ravenna Civitanova Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live volley

Volley : Superlega - nella 2a di ritorno Perugia-Verona e Civitanova-Ravenna : Fabio Soli (Allenatore Bunge Ravenna) - ' Affrontiamo un avversario che sta giocando tantissimo, ma che ha degli ottimi cambi in panchina: sono davvero pochissime le squadre al mondo che possono ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : oggi Perugia-Modena - in palio il primo posto! Civitanova al Mondiale - Ravenna e Milano per rialzarsi : Non solo Civitanova in Finale al Mondiale per Club. Se la Lube è chiamata a giocare la partita più importante della sua storia contro lo Zenit Kazan, entro i nostri confini spazio alla dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi c’è in palio il primo posto in classifica: il big match tra Perugia e Modena catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. I Block Devils inseguono la ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Nona giornata : oggi il big match Civitanova-Perugia - primo posto in palio! Trento per rialzarsi - Ravenna e Milano cercano risposte : Dopo l’anticipo di venerdì vinto da Modena a Vibo Valentia, oggi si torna in campo per la Nona giornata della SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile è arrivato a una vera e propria svolta con l’attesissimo big match tra le prime due della classe: la capolista Perugia vola a Civitanova che insegue gli umbri a un solo punto di distacco ma con una partita giocata in più. Si preannuncia uno scontro intentissimo e ...

Volley : Superlega - Civitanova travolge Ravenna nel recupero della 2a giornata : LA CRONACA DEL MATCH- Nella sfida contro la formazione romagnoli il tecnico nativo di Treia, cittadina maceratese dove da sempre ha sede il quartier generale della Lube azienda, per l'occasione ha ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Civitanova domina il recupero - Ravenna ko in tre set. La Lube a un punto dalla capolista Perugia! : Civitanova non ha nessun problema nel recupero della seconda giornata di SuperLega, match rinviato un mese fa a causa della morte di un tifoso sugli spalti dell’Eurosuole Forum. La Lube surclassa Ravenna con un rotondo 3-0 (25-14; 25-20; 26-24), vincendo nettamente l’annunciato big match che però non è mai sembrato tale in campo. I Campioni d’Italia hanno dominato la partita contro la quarta forza della classe e grazie a questo ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Questa sera il recupero. Civitanova per avvicinare Perugia in testa - Ravenna vuole continuare a sognare : Questa sera si disputerà il recupero della seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Un mese fa il match tra Civitanova e Ravenna era infatti stato rinviato a causa del malore di un tifoso sugli spalti dell’Eurosuole Forum poco prima dell’inizio della partita. Le due squadre tornano così in campo dopo l’ultimo turno che ha regalato due successi pesanti: Civitanova è riuscita a espugnare ...

Volley : Superlega - domani il recupero della II giornata Civitanova-Ravenna : CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Prima che vada in scena la 9a giornata di andata della Regular Season la Superlega mette in calendario a Civitanova Marche il recupero del match della II giornata fra ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Ottava giornata : Ravenna surclassa Castellana Grotte e aggancia Civitanova al terzo posto! : Ravenna non si ferma più, sconfigge Castellana Grotte per 3-0 (25-19; 25-19; 25-23) e aggancia Civitanova al terzo posto della classifica di SuperLega. L’anticipo dell’Ottava giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile sorride ai giallorossi che infilano la quarta vittoria consecutiva (record che non si vedeva da queste parte dall’ormai lontano 1996) e ribadiscono di essere la vera rivelazione di questa ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Modena e Perugia - parte la fuga? Civitanova e Trento hanno le bestie nere - Ravenna e Milano sognano : Modena e Perugia tentano la fuga, Civitanova e Trento hanno le proprie bestie nere. Si può riassumere così la SuperLega dopo quattro giornate: le annunciate big del massimo campionato italiano di Volley maschile hanno per il momento avuto dei cammini decisamente differenti. I Canarini e i Block Devils stanno letteralmente volando: quattro vittorie consecutive, 12-0 il conto set, prove di forza importanti e grande pallavolo esibita. A ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Terza giornata : Modena e Perugia volano in testa - Trento crolla a Ravenna - attesa per Civitanova : Modena e Perugia volano a braccetto in testa alla SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Terza giornata ha espresso un verdetto chiaro: Sir e Azimut sono scatenate e non concedono nulla alle rivali, firmano il terzo successo consecutivo con un doppio roboante 3-0 e attendono la risposta di Civitanova che domani sera affronterà Milano nel big match del primo turno infrasettimanale della stagione. I Canarini non devono ...

Civitanova Marche e Ravenna si recupera il 22 novembre : Civitanova Marche - La Lega Pallavolo Serie A ha definito la data di recupero del match tra Cucine Lube Civitanova e Bunge Ravenna, rinviato domenica scorsa , seconda giornata di andata di SuperLega. ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Decisa la data del recupero di Civitanova-Ravenna - rinviata per la morte di un tifoso : nuovo programma e orari : Si è Decisa la data del recupero di Civitanova-Ravenna, match rinviato a causa della morte di uno spettatore sugli spalti dell’Eurosuole Forume. L’incontro valido per la seconda giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si giocherà mercoledì 22 novembre (ore 20.30, diretta streaming su Lega Volley Channel). Era una delle poche date disponibili a breve termine visto che poi i Campioni ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Morto lo spettatore che si è sentito male sugli spalti prima di Civitanova-Ravenna : Purtroppo non c’è stato nulla da fare per lo spettatore che si è sentito male poco prima di Civitanova-Ravenna, match valido per la seconda giornata di SuperLega. Il tifoso della Lube è infatti deceduto dopo essere stato soccorso dai sanitari presenti all’Eurosuole Forum, medici e infermieri presenti hanno a lungo tentato di rianimarlo anche con il defibrillatore ma purtroppo il 61enne, finanziere in pensione, è Morto. ...

Volley - morte sugli spalti : rinviata Civitanova-Ravenna : Bologna, 22 ottobre 2017 – Civitanova Marche-Ravenna, valida per la seconda giornata della Superlega Italiana di Volley è stata rinviata. Il motivo risiede nella morte di un tifoso 61enne durante la ...