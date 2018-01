Quel pazzo venerdì Su Rai 2 il film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis oggi | 4

Quel pazzo venerdì - stasera in tv su Rai 2 : trama e curiosità : Quel pazzo venerdì è il film in onda stasera in tv giovedì 4 gennaio 2018 in prima serata su Rai 2. Diretto da Mark Waters, è interpretato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. La trama racconta delle vicende capitate alla Dr. Tess Coleman, vedova con l’intenzione di risposarsi, e sua figlia Anna, quindicenne con i soliti problemi adolescenziali. Un venerdì mattina al risveglio scoprono che i loro corpi si sono scambiati. Di seguito ecco ...

NEIL YOUNG/ "The Visitor" : Quel pazzo sconclusionato di cui abbiamo bisogno : Un disco disordinato e senza una direzione musicale, il nuovo di NEIL YOUNG, The Visitor. Ma nonostante questo continuiamo ad aver bisogno del Loner canadese. LORENZO RANDAZZO(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 06:17:00 GMT)NEIL YOUNG/ "Hitchhiker": quella notte di 40 anni fa in cui l'autostoppista dell'anima si fermò a cantareNEIL YOUNG/ Il concerto: The Promise of the Real, tra promessa e realtà. Come restare per sempre giovani