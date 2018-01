Prime parole di Pjaca da giocatore dello Schalke 04 | la rivelazione che spaventa i tifosi

Uomini e Donne / Anticipazioni - le Prime parole di Angela Caloisi dopo la non scelta di Paolo (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: Paolo Crivellin non schioda e non sceglie ma elimina Giorgia; l'ex corteggiatrice sconvolge per un gesto social.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:16:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci : le Prime parole dopo la rottura con Briatore : Elisabetta Gregoraci posta il primo messaggio sui social dopo la rottura Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati ufficialmente. Da mesi non si faceva che parlare della loro crisi matrimoniale, entrambi avevano sempre smentito dicendo che andava tutto bene. Nelle ultime ore è stato il settimanale Oggi a confermare la loro rottura, rivelando che i […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: le prime parole dopo la rottura con ...

Montella al Siviglia/ Ufficiale l’arrivo dell’ex Milan - le Prime parole del tecnico : sono entusiasta : Montella al Siviglia: l'ex Milan in Spagna fino al 2019. Ufficiale l'accordo con il club andaluso, la partita d'esordio sarà quella del 6 gennaio nel derby col Betis Siviglia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:52:00 GMT)

Testo e video del monologo di Peter Capaldi in Doctor Who : l’addio e le Prime parole di Jodie Whittaker : Il monologo di Peter Capaldi in Doctor Who è stato commovente e un addio in grande stile per il Dodicesimo Signore del Tempo. Lo speciale natalizio della serie tv ha decretato l'uscita di scena del volto del protagonista, ruolo che Capaldi ha ricoperto per tre stagioni, e un cambio netto ai vertici del longevo show fantascientifico con Steven Moffat che ha lasciato il comando al nuovo showrunner Chris Chibnall. Per tutto l'episodio "Twice ...

'Arrivo a Furci Siculo per vincere ancora....' queste le Prime parole del neo acquisto del Tennis Club Furci : Vittorio Augugliaro. : Fine anno all'insegna delle vittorie per il Tennis Team Furci, che al termine della fase provinciale del campionato invernale di Serie D ha conquistato il passaggio alla fase regionale per la ...

Cristiano Ronaldo fidanzata : le Prime parole di Georgina dopo il parto : Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, parla dopo la nascita della figlia Alana Martina A un mese dal parto della piccola Alana Martina, Georgina Rodriguez – la fidanzata di Cristiano Ronaldo – ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. La modella spagnola si è già ripresa dalle fatiche del parto e, complice gli allenamenti che […] L'articolo Cristiano Ronaldo fidanzata: le prime parole di Georgina ...

Crotone - quanto entusiasmo per Zenga : l’accoglienza dello ‘Scida’ e le Prime parole [FOTO] : 1/8 ...

Gf Vip - le Prime parole di Giulia De Lellis : Libera : Giulia De Lellis è sicuramente una delle protagoniste di questo Gf Vip, nonostante il suo essere arrivata quarta.La sua mancata vittoria, infatti, ha scatenato diverse polemiche in rete, visto che per tre mesi è sempre, o quasi, stata la preferita dal pubblico. Sui social, per questo, c'è chi sostiene che il voto della finale del Gf Vip sia stato truccato "perché qualcuno voleva fare vincere a tutti i costi Daniele ...

Giulia De Lellis : le Prime parole dopo il Grande Fratello Vip : Giulia De Lellis e il ringraziamento ufficiale dopo il Grande Fratello Vip Giulia De Lellis dopo il Grande Fratello Vip ha scelto di ringraziare tutti i suoi fan, ma anche Andrea Damante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato, per la prima volta dopo la conclusione del reality, attraverso Twitter. Giulia non ha vinto […] L'articolo Giulia De Lellis: le prime parole dopo il Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - le Prime parole di Daniele Bossari dopo la vittoria : Daniele Bossari ha vinto la seconda edizione de Gf Vip battendo al televoto l'amico Luca Onestini con il 52% delle preferenze.Ora, neanche 24 ore dopo il grande giorno, il giorno della rinascita, Daniele Bossari ha voluto spendere qualche parola per raccontare il suo Gf Vip. Ecco il testo integrale pubblicato da Bossari: "Sono sul treno, un milione di pensieri, un vortice di emozioni. L’adrenalina, la gioia e la ...

