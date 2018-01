Presidenza OSCE all’Italia dall’1 gennaio 2018

: RT @AffInt: ???? #Italia alla presidenza @OSCE nel 2018: oltre a rilanciare il progetto di un partenariato #Libia, il nostro Paese potrebbe i… - webnauta5_9 : RT @AffInt: ???? #Italia alla presidenza @OSCE nel 2018: oltre a rilanciare il progetto di un partenariato #Libia, il nostro Paese potrebbe i… - giannetti_marco : RT @euronewsit: Nel 2018 all’Italia la Presidenza OSCE. Ma cosa vuol dire, in concreto - euronewsit : Nel 2018 all’Italia la Presidenza OSCE. Ma cosa vuol dire, in concreto - annapolitova66 : RT @AffInt: ???? #Italia alla presidenza dell' @OSCE nel 2018: occasione per un 'ritorno al futuro' dell'agenda sul #Mediterraneo, a cominci… - AlleAzzoni : RT @MSOIMilano: Il 2018 vedrà l'Italia alla presidenza dell' OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe .... https://t… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) E’ iniziatalaitaliana dell’, organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Laitaliana sarà coadiuvata dallauscente (Austria) e da quella designata per il 2019 (Slovacchia), la cosiddetta “Troika”. Le funzioni di presidente in esercizio dell’saranno svolte dal ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano. Cos’è l’? L’nasce come CSCE (Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa) e viene convocata per la prima volta a Helsinki (Finlandia) il 3 luglio 1973, come iniziativa per consolidare il “dialogo Est-Ovest” e tentare di ridurre le tensioni legate alla “guerra fredda” che si protrae da oltre 25 anni, iniziata appena dopo la fine della seconda guerra mondiale. Alla conferenza partecipano la maggioranza dei paesi europei nonché ...