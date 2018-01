Premier League | Arsenal-Chelsea 2-2 | 63' Wilshere | 67' Hazard rig | 83' Marcos Alonso

Premier League - l’Arsenal beffa il Chelsea : per Conte il successo sfuma nel finale [FOTO] : 1/10 LaPresse/PA ...

Probabili Formazioni Tottenham Hotspur-West Ham United - Premier League 04-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham Hotspur-West Ham United, 21^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Kane arruolabile, Davies terzino. A Wembley il Tottenham vuole continuare un momento positivo che li sta riportando nel pieno della lotta nella zona Champions League. Gli avversari in questo derby londinese sarà il West Ham, in netta ripresa grazie alla cura Moyes-Pearce. Nel recupero della ventunesima giornata di Premier ...

Premier League - Guardiola insiste : “Questo calendario ucciderà i giocatori” : Premier League, Guardiola insiste: “Questo calendario ucciderà i giocatori” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Guardiola – Il calendario fitto di impegni anche nel periodo natalizio “ucciderà i giocatori”. Pep Guardiola non si dà pace e, dopo l’ennesimo problema fisico di un suo giocatore, usa termini ancora più duri per ...

Premier League - Arsenal-Chelsea : dove seguire la gara in Tv e in streaming : Il 2018 in Premier League propone una gara che si preannuncia spettacolare: il derby di Londra, che vedrà uno di fronte all’altra all’Emirates Stadium Arsenal e Chelsea. La formazione di Wenger sembra sempre più staccata dalla lotta Champions, ma ha davanti poco meno di metà stagione e vuole giocarsi le sue carte fino alla fine. […] L'articolo Premier League, Arsenal-Chelsea: dove seguire la gara in Tv e in streaming è stato ...

ARSENAL CHELSEA / Streaming video e diretta tv : situazione - probabili formazioni e quote (Premier League) : ARSENAL CHELSEA, info Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Premier League). Derby londinese in programma questa sera dalle 20:45(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Premier League - 22esima giornata - dove vedere Arsenal - Chelsea in Tv e in streaming e probabili formazioni : dove vedere Arsenal-Chelsea TV streaming Arsenal e Chelsea si sfidano oggi, mercoledì 3 gennaio, alle ore 20.45. La gara sarà visibile in esclusiva agli abbonati Sky , che detiene i diritti della ...

Premier League - Guardiola all'attacco : 'Questo calendario ammazza i giocatori' : Gli artisti di questo sport sono i calciatori, la gente va allo stadio per vederli all'opera, ma non si può giocare ogni due giorni, questo non è basket né tennis, nel calcio il recupero non è così ...

Premier League - il City riprende la strada della vittoria : steso il Watford : Il Manchester City torna subito alla vittoria nella sua prima partita del 2018, la ventesima in 22 incontri di Premier League finora disputati. Vittima odierna il Watford, che già dopo pochi minuti si ...

Premier League : Tottenham ok con Llorente. Bene anche il City : TORINO - Il Manchester City di Guardiola si rialza subito dopo lo 0-0 contro il Crystal Palace di due giorni fa. Senza Gabriel Jesus, il tecnico spagnolo recupera David Silva e De Bruyne (in dubbio ...

Premier League : il Manchester City cala il tris - vince anche il Tottenham : Dopo le vittorie ieri di Manchester United e Liverpool, la 22^ giornata di Premier League è proseguita oggi con altre quattro sfide. Torna al successo il Manchester City dopo il pareggio con il Crystal Palace. La squadra di Guardiola supera per 3-1 il Watford grazie ai goal di Sterling e Aguero e all’autogoal di Kabasele. vince anche il Tottenham in trasferta, battuto 2-0 lo Swansea con le reti di Llorente e Alli. Premier League, i ...

Premier League - Llorente decisivo per il Tottenham : Harry Kane riposa dopo un periodo straordinario? Nessun problema, ci pensa Fernando Llorente, centravanti di scorta, a firmare il gol che sblocca la partita sul campo di una delle sue tante ex squadre,...

Video Gol Manchester City-Watford 3-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 02-01-2018 : Risultato Finale Manchester City-Watford 3-1, Sterling (MC), Aut.Kabasele (MC), Aguero (MC), Gray (WAT) Cronaca e Video Gol, Premier League 02 Gennaio 2018. Il Manchester City torna alla vittoria dopo il pareggio nell’ultima giornata e, nella prima gara del 2018, va a sconfiggere il Watford all’Ethiad Stadium con il risultato di. LE SCELTE – Il City, che deve fare a meno di Gabriel Jesus, schiera il solito 4-3-3 con il ...

I risultati di Premier League : la diretta gol LIVE : SWANSEA-TOTTENHAM L'ultima vittoria dello Swansea in campionato contro il Tottenham risale al 1982 (2-0 ad ottobre). Entrambe le squadre hanno segnato nei 6 scontri di Premier League al Liberty ...

Premier League - per Gabriel Jesus lesione al legamento collaterale mediale : Premier League, per Gabriel Jesus lesione al legamento collaterale mediale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gabriel Jesus – “lesione al legamento collaterale mediale”. E’ questo l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto l’attaccante del Manchester City Gabriel Jesus in seguito al suo infortunio nel match di Premier ...