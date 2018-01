PlayerUnknown' s Battlegrounds | un nuovo video analizza la seconda patch per Xbox One e

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile una nuova patch per la versione PC : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai famoso titolo che macina numeri da capogiro, è da poco approdato sulle console di casa Microsoft, Xbox One e Xbox One X, ed è finalmente stato reso disponibile nella sua versione 1.0 su PC.Il gioco, già molto popolare in Accesso Anticipato, continua a generare profitti sempre più alti anche nella sua versione "definitiva", con vendite in costante crescita.Oggi vi segnaliamo un aggiornamento per la versione ...

Lawbreakers è un fallimento commerciale e per Nexon la colpa è di PlayerUnknown's Battlegrounds : Cliff Bleszinski ha più volte sottolineato che continuerà a lavorare su Lawbreakers per ampliare e migliorare un gioco che nonostante la buona qualità si è spesso reso protagonista di record negativi con pochissimi giocatori attivi e delle vendite piuttosto sotto tono. La volontà di Cliffy B. è chiara ma le parole del CFO di Nexon, Shiro Uemaro, riportate da PCGamesN, mettono in dubbio lo stesso futuro del gioco che potrebbe essere addirittura ...

Film e serie TV in arrivo per PlayerUnknown's Battlegrounds? : Poter sfoggiare oltre 30 milioni di utenti tra PC e Xbox One e puntare alla pubblicazione su tutte le piattaforme a quanto pare non è sufficiente per PlayerUnknown's Battlegrounds, un fenomeno a cui il solo medium videoludico ormai sta parecchio stretto.Il CEO di PUBG Corporation ha confermato che l'obiettivo è quello di coprire sostanzialmente ogni tipologia di intrattenimento. Chang Han Kim ha dichiarato a InvenGlobal:"Mi piacerebbe che PUBG ...

Crescono i profitti di PlayerUnknown's Battlegrounds dopo l'uscita dall'Accesso Anticipato : Come ormai saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, è stato reso disponibile nella sua versione definitiva su PC ed è approdato anche sulle console di Microsoft Xbox One e Xbox One X.Il titolo ha riscosso un incredibile successo, questo è fuori dubbio, e a quanto pare le vendite stanno aumentando sempre di più in seguito all'uscita dall'Early Access.Infatti, come segnalato da ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Army Assault si mostra nel primo trailer : Gli ultimi giorni del 2017 hanno visto PlayerUnknown's Battlegrounds protagonista: il famoso "titolo dei record" è approdato su console Xbox One ed è definitivamente uscito dall'Accesso Anticipato su PC. Come saprete, l'apprezzato gioco targato Bluehole arriverà in Cina grazie a Tencent, che si occuperà anche della pubblicazione della versione mobile chiamata PlayerUnknown's Battlegrounds: Army Assault.Oggi, grazie alla segnalazione dei colleghi ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One : Il 2017 appena concluso ha visto tra i suoi protagonisti il celebre PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo disponibile per PC, Xbox One e Xbox One X, che, come saprete, ha fatto registrare numeri veramente incredibili, gli ultimi dati ci parlano di ben 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente.Come già detto, il titolo targato Bluehole, è approdato sulle console di Microsoft e ha da poco ricevuto un nuovo update che interviene a ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : raggiunti i 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente : PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare giocatori sui suoi server.Come riporta PCgamer infatti, sono stati raggiunti i tre milioni di giocatori connessi simultaneamente sul battle royale più famoso del momento. A settembre eravamo a quota un milione, ad ottobre il doppio, e ora che è uscito dall'Accesso Anticipato siamo a tre milioni.Anche i cheater sono in aumento, come era prevedibile. Un milione e mezzo di giocatori sono stati ...

PlayerUnknown's Battlegrounds su PS4? L'obiettivo è pubblicarlo su ogni piattaforma : Dopo avervi parlato di una versione Xbox One attualmente piuttosto problematica e di una versione PC che sicuramente dimostra di essere molto interessante ma che è stata etichettata troppo facilmente come capolavoro, la domanda di molti interessati e curiosi è inevitabilmente una e una soltanto: PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà effettivamente su PS4? Quando potrebbe succedere?Le discussioni sulla natura dell'accordo tra sviluppatori e ...

Counter-Strike : ecco una mod ispirata a PlayerUnknown's Battlegrounds : PlayerUnknown's Battlegrounds è la novità del momento, con il suo gameplay fresco e per certi versi mai visto prima. Ebbene, il mondo del modding sappiamo essere florido soprattutto su CSGO, per cui poco ci è voluto che un utente realizzi una mod ispirata proprio al celebre gioco di Bluehole Studio.Come riporta Kotaku, un modder noto come Kinsi ha realizzato Go 4 The Kill, una mod che rappresenta la sua idea del battle royale in CSGO. La mappa ...

PlayerUnknown's Battlegrounds - recensione : Quella dei battle royal è una formula introdotta di recente nel mondo dei videogiochi, ma presso altri medium non si tratta certo di una novità. La sua prima apparizione risale al '96 sulle pagine del romanzo di Koushun Takami, intitolato appunto Battle Royale, e pubblicato solo tre anni più tardi. Nel libro il Giappone, trasformatosi in uno stato totalitario, sceglie ogni anno una classe delle medie e ne spedisce gli studenti su un'isola. Solo ...

Tra perfect score e voti molto alti PlayerUnknown's Battlegrounds è un successo di critica : Il successo a livello di dati di vendita di PlayerUnknown's Battlegrounds è ormai sotto gli occhi di tutti e gli oltre 30 milioni di giocatori tra PC e Xbox One ne sono una evidente dimostrazione. Con l'uscita della versione 1.0 su PC e la fine dell'Early Access anche la critica sta iniziando a valutare un gioco che ormai può essere considerato uno dei più grandi fenomeni di questo 2017.OpenCritic propone una valutazione di 77, GameRankings di ...

StarLadder annuncia un torneo Invitational di PlayerUnknown's Battlegrounds con un montepremi di $100 - 000 : PlayerUnknown's Battlegrounds può essere a tutti gli effetti considerato come uno dei più importanti fenomeni videoludici del 2017 (e non solo), il titolo ha fatto registrare numeri incredibili già dall'Early Access e, della popolarità del gioco, ha beneficiato anche il mondo degli eSport.Dal mese di marzo di quest'anno, ovvero da quando il titolo è stato reso disponibile in Accesso Anticipato, sono stati distribuiti 800.000 dollari nei tornei ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : bug e performance ancora al centro della seconda patch della versione Xbox One : L'arrivo di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One e Xbox One X ha indubbiamente attirato l'attenzione di una parte del mondo console verso uno dei fenomeni più straordinari di questo 2017 videoludico. La situazione al lancio attraverso il programma Game Preview era indubbiamente molto deludente ma fortunatamente gli sviluppatori stanno già pubblicando patch per cercare di migliorare le magagne più gravi ed evidenti.Vi abbiamo già parlato ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco cosa doppiamo sapere riguardo la nuova mappa Miramar : PlayerUnknown's Battlegrounds è ora ufficialmente di disponibile per PC nella sua versione 1.0, in compagnia di una nuova mappa, Miramar.Come ci riferisce Gamespot, questa mappa è stata recentemente resa disponibile nei server di test del gioco, vediamo cosa ha da offrire.Miramar aggiunge tre nuovi veicoli che non sono disponibili sulla mappa dell'isola: il minibus, il pick-up e il jetski. Probabilmente utilizzeremo di più il pick-up in quanto ...