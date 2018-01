Piombo nella farina di grano duro | il lotto ritirato

: #Allerta alimentare - Piombo nella #Farina #BIO di #grano duro Senatore Cappelli. Ministero della salute segnala... - GazzettaEmilia : #Allerta alimentare - Piombo nella #Farina #BIO di #grano duro Senatore Cappelli. Ministero della salute segnala... - OcchioSalerno : Troppa piombo nella farina #Salute #Sanità - salernopost : Troppo piombo nella farina di grano duro, il richiamo del ministero della salute Il Ministero della salute, oggi h… - Wikileaks_Ita : #BadPasta Ministero salute richiama la #SenatoreCappelli Troppo Piombo nella farina Bio di grano duro Senatore... - sansimone78 : RT @infoiteconomia: Piombo nella Farina bio di grano duro. Ministero della salute: "Rischio chimico" (Giornale di Puglia) -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di undididel marchio Gorfini Azienda Agricola, a causa dei tenori disuperiori ai limiti. Si tratta del secondo richiamo alimentare operato dal dicastero italiano in questo inizio d'anno, dopo quello riguardante la vellutata di zucca e carote Bellavita. Non è corretto parlare di emergenza, ma è bene continuare a seguire le segnalazioni provenienti dal sito del governo, in modo da essere sempre consapevoli sulla qualità del prodotto in tavola o in frigo. D'altronde, l'alimentazione è uno degli aspetti più importanti del nostro vivere quotidiano, troppe volte trascurato dalle famiglie italiane. Il richiamo per tenori ditroppo alti Ildelladidella Gorfini Azienda Agricola è quello da consumarsi preferibilmente entro il 10 luglio 2018. Il prodotto è inserito in una ...