Pino Daniele Il figlio Alex | “Suonare per lui era una missione | il codice per comunicare

Tre anni senza Pino Daniele - il ricordo dei napoletani - Video : Sono passati tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele, ma a Napoli la ferita è ancora aperta. Il nero a metà ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei napoletani che conservano il suo ricordo come ...

Tre anni senza Pino Daniele : ci ha lasciato il 4 gennaio 2015 - la sua musica invece non ci lascerà mai : Tre anni senza Pino Daniele: ci ha lasciato il 4 gennaio 2015, la sua musica invece non ci lascerà mai. A dicembre la Warner Music ha pubblicato un cofanetto intitolato Quando contenente il meglio del ...

Forcella Transit - percorsi d'arte oltre i Decumani - con la storia di Pino Daniele. : Tante le attività previste per i più piccini: dalle parate di artisti di strada agli spettacoli di guarattelle di Brunello Leone fino a "Con la luna per mano" lo spettacolo che si terrà il giorno ...

La figlia di Pino Daniele : “Dopo la sua scomparsa ho cominciato a bere” : Sono passati tre anni dalla scomparsa di suo padre Pino e per Sara Daniele è arrivato il momento di raccontarsi, di raccontare il grande dolore e la solitudine che ha dovuto affrontare: “E’ successo che io mi sono persa. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”. Queste le parole di Sara, la 21enne figlia di Pino Daniele che al ...

Pino Daniele - la figlia Sara : ‘Dopo la sua morte ho cominciato a bere’ : Sono passati 3 anni da quando, il 4 gennaio 2015, si è spento Pino Daniele. Un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi fan ma soprattutto dei familiari, a partire dalla figlia Sara, che in un’intervista a Oggi parla del dolore provato e della pericolosa strada su cui si stava incamminando: Dopo la morte di mio padre, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ...

Sara Daniele fidanzata con il cameriere Fernando : “Dopo la morte di papà Pino mi ero persa e bevevo” : Il 4 gennaio 2015 morì Pino Daniele. A distanza di tre anni parla Sara, la figlia del cantautore, che non nasconde di aver attraversato momenti difficili ma ora, tra la laurea e il nuovo fidanzato, è un ottimo periodo. Sara: “Dopo la morte di Pino Daniele mi ero persa e bevevo” Sara, 21 anni, nata […] L'articolo Sara Daniele fidanzata con il cameriere Fernando: “Dopo la morte di papà Pino mi ero persa e bevevo” ...

La figlia di Pino Daniele : “Dopo la sua morte ho cominciato a bere” : Il 4 gennaio di tre ani fa la notizia della morte improvvisa di Pino Daniele gettò nello sconforto e nella...

Tre anni dall'addio a Pino Daniele - il figlio Alex : per me è ancora qui : 'Mi manca soprattutto il dialogo, quello sulle nostre frequenze, legato ad un certo tipo di linguaggio prettamente partenopeo, dove spesso bastava una parola o un'espressione idiomatica per ...

La figlia di Pino Daniele : "Dopo la sua morte alle 11 col bicchiere in mano" : Un dolore da cui non è facile smarcarsi. La morte di un genitore, se prematura, ti segna e ti porta in un abisso profondo e poche volte la luce riaffiora nei gesti quotidiani. La figlia di Pino ...

Pino Daniele : ombre e misteri sulla morte dell'artista Video : Nonostante siano passati quasi tre anni dalla morte del grande artista musicale #Pino Daniele 59 anni al momento del decesso rimangono ancora molte le ombre riguardo le ultime ore di vita e la sua triste e per certi aspetti misteriosa fine. E' stato davvero Pino a chiedere di andare in ospedale fino a Roma, senza prima aver chiesto l'aiuto dei medici della zona? Questa è la domanda che la famiglia del cantautore continua a ripetersi. Le due ...

All asta chitarra 'Paradis' di Pino Daniele con autografo. Parte del ricavato in beneficenza : Su Catawiki il conto alla rovescia è iniziato. Sono scattate le due settimane di tempo a disposizione per fare la propria offerta e aggiudicarsi all'asta una chitarra "Paradis" di colore blu ...