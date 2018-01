' Pino Daniele è morto per gravi negligenze' Il medico legale | fu omicidio colposo

Pino DANIELE/ Inaugurata a Napoli la mostra "Terra Mia Story" : Alex DANIELE, il figlio di PINO ricorda il padre a tre anni dalla sua morte e parla della Fondazione creata in suo onore, tutte le novità in attesa del concerto allo Stadio San Paolo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:12:00 GMT)

Pino Daniele - la figlia Sara racconta il suo dramma : ecco cosa le è successo Video : #Oggi, giovedì 4 gennaio 2018 [Video], è il terzo anniversario della morte di #Pino Daniele. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i fans e soprattutto nella sua famiglia. A distanza di tempo, la figlia Sara ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Oggi rivelando ai lettori del periodicoquello che le è successo dopo quella grave perdita. Nel prosieguo dell'articolo troverete le sue ...

Pino Daniele morto per negligenze : "Pino Daniele non è morto a causa del destino, ma per gravi negligenze". Ne è certa Luisa Regimenti, presidente dell'Associazione Medicina Legale Contemporanea e consulente della ex moglie del cantautore napoletano Fabiola Sciabbarrasi."Io sono al servizio della verità ma ho la sensazione che nessuno abbia voluto e voglia andare a fondo sulla morte di Pino Daniele", ha detto la Regimenti ...

Tre anni senza Pino Daniele omaggi sul web. La figlia Sara : 'Dopo la sua morte ho cominciato a bere' : La sua scomparsa ha smosso il mondo della musica, con tanti cantanti e amici che lo ricordano sempre con grande affetto e stima. Il 6 Gennaio 2015 ben 100.000 persone si riunirono a Piazza del ...

Per la famiglia “Pino Daniele si poteva salvare” : A tre anni dalla della morte di Pino Daniele, il settimanale Giallo pubblica in esclusiva assoluta la perizia medico legale disposta dal Tribunale di Roma...

Concerto per Pino Daniele a Napoli - prezzi dei biglietti in prevendita : data e ospiti del tributo a 3 anni dalla morte : Il Concerto per Pino Daniele a Napoli Pino è si terrà il prossimo 7 giugno allo Stadio San Paolo del capoluogo campano, in ricordo dell'eterno cantautore e musicista blues partenopeo. Il Concerto-evento a tre anni dalla scomparsa del cantautore sarà un tributo live unico alla musica di Pino Daniele, ed ospiterà alcuni artisti ed amici che omaggeranno l'artista napoletano. Tra gli ospiti, ancora in attesa di conferma ufficiale, vi sarebbero i ...

Sara Daniele : «Dopo la morte di papà Pino - ho cominciato a bere» : Quando i riflettori su Pino Daniele si sono spenti, qualche mese dopo la sua morte – avvenuta esattamente tre anni fa, il 4 gennaio 2015 -, la sua famiglia si è ritrovata sola, con un lutto da elaborare. E non è stato facile. Lo ha raccontato la figlia Sara, 21 anni, in una intervista a Oggi: dopo la perdita del padre, si è sentita disorientata e ha cominciato a bere. LEGGI ANCHESara Daniele e Fabiola Sciabbarrasi: «Il sole torna sempre» «Dopo ...

Tre anni senza Pino Daniele - il ricordo dei napoletani - Video : Sono passati tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele, ma a Napoli la ferita è ancora aperta. Il nero a metà ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei napoletani che conservano il suo ricordo come ...

Tre anni senza Pino Daniele : ci ha lasciato il 4 gennaio 2015 - la sua musica invece non ci lascerà mai : Tre anni senza Pino Daniele: ci ha lasciato il 4 gennaio 2015, la sua musica invece non ci lascerà mai. A dicembre la Warner Music ha pubblicato un cofanetto intitolato Quando contenente il meglio del ...