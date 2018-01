: Le Borse si infiammano, Piazza Affari superstar - gmarcotti : Le Borse si infiammano, Piazza Affari superstar - MarcottiFinanza : Le Borse si infiammano, Piazza Affari superstar - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Piazza Affari chiude in netto rialzo:+2,77%, massimo storico per Fca #Borsa - 6inrete : Alfa Romeo rinasce negli Usa, Fca vola a Piazza Affari - Paolino843 : RT @MediasetTgcom24: Piazza Affari chiude in netto rialzo:+2,77%, massimo storico per Fca #Borsa -

La Borsa italiana ha chiuso in forte rialzo con il Ftse Mib a +2,77% a 22.512 punti, in testa alle altre piazze europee, tra scambi fiume per oltre 3 mld di euro,spinta da Fca (+8,36%). Ben intonati anche gli altri titoli della scuderia Agnelli: Exor +6,86%, Ferrari +4,17%, CnhI +3,11%. Positivi anche energetici (Eni +2,37%, Enel +3,15%) e finanziari, con Mediobanca a +0,96%, Generali +0,74%,Intesa S.Paolo +2,62%, Unicredit +3,42%, In evidenza anche Telecom Italia e Mediaset, rispettivamente a +1,24 e +0,79%.(Di giovedì 4 gennaio 2018)