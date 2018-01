Petrolio - prezzi sui massimi da tre anni : L'ondata di freddo negli Stati Uniti e l' indebolimento del dollaro stanno alimentando la corsa rialzista dei prezzi del Petrolio. A fare da assist alle quotazioni petrolifere, contribuisce anche il ...

I prezzi del Petrolio in calo dopo il record di crescita - : A partire dalle 13:40 il costo dei futures di marzo del Brent è diminuito del 0,21 per cento, fino a 66,72 dollari al barile. La mattina il prezzo del petrolio Brent per la prima volta dal maggio del ...

Esplosione oleodotto Libia - prezzi Petrolio agguantano $60 per prima volta da giugno 2015 : Per la prima volta dal 25 giugno del 2015, i prezzi del petrolio crude scambiati sul Nymex di New York hanno riagguantato la soglia dei 60 dollari al barile.

Petrolio - prezzi in discesa su dati Baker Hughes : (Teleborsa) - Avvio di settimana in calo per il Petrolio, con il future sul Brent che lima lo 0,03% a 63,38 dollari e il WTI in flessione dello 0,38% a 57,14 dollari. I prezzi dell'oro nero restano ...

Petrolio - prezzi in calo sui mercati asiatici : Roma, 7 dic. (askanews) - prezzi del Petrolio in calo sui mercati asiatici. I futures sui Wti vengono scambiati a 55,82 dollari al barile, in calo dello 0,25%, mentre quelli sul Brent si attestano a ...

Prezzi Petrolio in calo su dati Baker Hughes : (Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in raffreddamento, con il future sul Brent che cede lo 0,50% a 63,16 dollari e il WTI in flessione dello 0,90% a 58,42 dollari. A spingere al ribasso i corsi del ...

Prezzi del Petrolio in calo malgrado i dati OPEC : L'OPEC rivede al rialzo le previsioni di crescita della domanda petrolifera, ma il primo giorno di contrattazioni sui mercati si chiude sostanzialmente in modo neutrale per Brent e WTI. Lunedì infatti i future sul petrolio statunitense con scadenza a gennaio hanno chiuso a 56,97 dollari, con un calo dello 0,02%. Più marcata invece la discesa del Brent, che marca 63,10 dollari con un calo percentuale di 0,49. Secondo le previsioni dell'OPEC, nel ...

Petrolio - prezzi in tensione guardano a vertice OPEC : (Teleborsa) - I prezzi del Petrolio risultano poco mossi, pur viaggiando in territorio positivo, sostenuti dalla scommessa di un prolungamento dei tagli OPEC. L'organizzazione dei paesi produttori di ...

Petrolio - prezzi in aumento. Focus su incontro OPEC di fine mese : (Teleborsa) - I prezzi del Petrolio sono al rialzo a fine ottava, confermando la performance settimanale positiva. Le quotazioni del greggio sostenute dalle speculazioni secondo cui l'OPEC e altri ...